【ZEAL BOXING FITNESS 喜多見店が、5月1日（金）にグランドオープン！】

株式会社ZEAL

「日常にないワクワクを」をコンセプトに掲げる株式会社ZEAL（本社：東京都渋谷区、代表取締役：渡會雄一）は、2026年5月1日（金）に小田急線喜多見駅から徒歩4分の好立地に「ZEAL BOXING FITNESS 喜多見店」をオープンいたします。

本オープンに先駆け、4月17日（金）より特別体験会を開催し、期間限定の豪華「永久割引」キャンペーンを実施いたします。

実際に施設の雰囲気や設備、レッスン内容を体験していただくことで、安心してフィットネスを始めていただける機会となっています。

人気ボクシングフィットネスが喜多見に上陸！

小田急線喜多見駅から徒歩4分に「ZEAL BOXING FITNESS 喜多見店」がオープン

新宿や渋谷へのアクセスが良く、穏やかな街並みが広がる世田谷区喜多見。

働く世代や共働き世帯が多く住むこの街において、ストレス解消や健康維持は不可欠な要素です。

私たちは、ボクシングというエネルギッシュなスポーツを通じて、地域の皆様に「日常にないワクワク」を届け、コミュニティに活力を与える存在を目指します。

★手ぶらで通えるから、毎日の生活に取り入れやすい

ウェア・タオル・グローブなどはすべて無料レンタル。駅周辺の生活エリアに位置し、買い物や通勤のついでに気軽に立ち寄ることができます。

日常に“ちょっとした非日常の刺激”を取り入れられる場所として、ストレス発散や気分転換にも最適です。

★専門トレーナーが伴走する安心の指導体制

「初めてのボクシングだけど大丈夫？」という方にも安心のサポート体制を整えています。ZEAL独自の研修を受けたトレーナーが、一人ひとりのレベルや目的に合わせて丁寧にサポート。セミパーソナルからマンツーマンまで、運動経験を問わず取り組めるプログラムで、無理なくステップアップできます。

★地域に新しい“つながり”を生むコミュニティスペースへ

ZEALは「ただ運動するだけの場所」ではなく、人が笑顔で集まり、前向きになれるコミュニティづくりを大切にしています。

達成感のあるトレーニングを通して自然と会話が生まれ、気軽に立ち寄れる街のフィットネスパートナーとして喜多見エリアの健康文化を育む存在を目指します。

地域に根差す「健康拠点」へ

ZEAL BOXING FITNESSは、全国で培ってきた「楽しい」のボクシングフィットネスのノウハウを展開。地域の皆様の健康習慣を支え、活気ある街づくりに貢献する「コミュニティの拠点」としての役割も担ってまいります。

喜多見店 オープンの背景（オーナーコメント）

ボクシングは敷居が高いと思われがちですが、実はストレス解消やボディメイクにこれ以上ないスポーツです。サンドバッグを叩く爽快感、全神経を集中させる時間は、日常では味わえない特別なエネルギーを与えてくれます。

運動経験がない方にこそ、この『非日常の熱狂』を体験してほしい。

喜多見店から、新しい自分に出会う一歩をサポートさせていただきます。

会員様と向き合い、皆様が健康でいられるお手伝いをさせて頂きたいと思っておりますので、是非一度体験にお越しください！

オープン記念キャンペーン：今だけの「永久10％オフ」特典

新店舗のオープンを記念し、地域のみなさまが「最初の一歩」を踏み出しやすい特別キャンペーンを実施いたします。

キャンペーン期間： 2026年4月17日（金）～ 2026年6月1日（月）

★特典内容

体験料無料： 期間中は無条件で体験レッスンが0円（通常有料）。

入会金無料： 体験当日に入会を決めた方は、入会金が全額免除。

【目玉】月会費 永久10%オフ： 期間内のお問い合わせ・ご入会で、在籍中の月会費がずっと10％割引。

https://zeal-b.com/lp/allpage/?v=kitami

■ 施設概要

店舗名： ZEAL BOXING FITNESS 喜多見店

所在地： 〒157-0067 東京都世田谷区喜多見八丁目12-9 コズモガーデン 2FB

アクセス： 小田急線「喜多見駅」徒歩4分

オープン日： 2026年5月1日（金） ※体験会は4月17日より開始

営業時間：

平日：10:00 - 22:00

土日： 9:00 - 20:00

定休日： 月曜日、木曜日

設備： 駐輪場あり、レンタル用品あり（シャワー室なし）

株式会社ZEALについて

代表取締役：渡會雄一

URL：https://zeal-b.com/

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目13－6 恵比寿ISビル9号棟5階

「日常にないワクワクを」をコンセプトに、フィットネス×エンターテインメント×ビューティーの融合を目指した新感覚フィットネスを全国に展開中です。