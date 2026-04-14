SHIN-JIGEN、オール京都が支援する「AI時代に向けたものづくり産業成長戦略サロン」に登壇　オンサイト学習エッジAIの活用事例とバックキャスト型イノベーションプロセスを紹介

株式会社SHIN-JIGEN

“ロボティクスとエッジAI”※1を武器に事業のブレークスルーをサポートする株式会社SHIN-JIGEN（奈良県奈良市、以下SHIN-JIGEN）代表取締役兼CEOの岡本球夫と創業者の藤本弘道が、2026年4月17日（金）にオール京都が支援する「AI時代に向けたものづくり産業成長戦略サロン」に登壇いたします。

今回の「AI時代に向けたものづくり産業成長戦略サロン」は、「AI」×「ロボット」⇒「未来」をテーマに、京都府内のものづくり企業を対象として開催されるイベントです。最新のAIロボットに関する情報を提供し、事業革新を促す学びの場として、AIやロボットの進化が現場にもたらす変化や、新たなビジネス創出のきっかけとなるイノベーションプロセスを紹介します。

SHIN-JIGENからは、岡本CEOが、「インフラ、ヘルスケア、ものづくりは根底から変わる ～第２世代（On-site Learning）エッジAIの可能性～」をテーマに講演し、オンサイト学習エッジAIの活用事例を交えながら、現場でAIを機能させるための考え方や、業務のあり方そのものを見直す視点について紹介します。また、創業者である藤本弘道からは「未来構想から始まるイノベーション」をテーマに登壇し、未来像を起点に逆算して事業や経営を設計する、バックキャスト型のイノベーションの考え方について講演します。

これからもSHIN-JIGENは、ロボティクスとエッジAIの知見を活用しつつ、「未来実装」の立場から、産業や社会のアップデートに取り組んでまいります。

■「AI時代に向けたものづくり産業成長戦略サロン」概要

AI×ロボットの最前線事例を通じて、ものづくり産業の未来を展望するイベントです。

日時： 2026年4月17日（金）14:00～16:30

会場： 京都経済センター 3-F会議室

（京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地／京都市営地下鉄烏丸線「四条駅」北改札すぐ、阪急京都線「烏丸駅」26番出口直結）

主催： AI時代に向けた京都ものづくり産業の成長戦略実行委員会

（一般社団法人京都産業都市創成研究所、地方独立行政法人京都市産業技術研究所、公益財団法人京都産業21、公益財団法人京都高度技術研究所、京都府、京都市）

参加費： 無料

定員： 30名程度

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000066.000106143.html

※1：エッジAI……AIによる情報処理を、クラウド上ではなく、ネットワークのエッジ（端末やデバイス）側でおこなう技術。リアルタイム性やセキュリティ、通信コストの面で大きなメリットがあるほか、AIの力をより社会活動や実生活に即したかたちで実装できることから、“インフラの概念を変える技術”として注目されている。

■関連リンク

▼スタートレックに学ぶ未来の作り方【関西ネオリーダーズ】

（大阪NEWS【テレビ大阪ニュース】 2025年11月30日公開）

https://www.youtube.com/watch?v=LESNxCxN5dk

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LESNxCxN5dk ]

未来実装家として企業の未来戦略を伴走支援している藤本が、未来をイメージして事業に落とし込む具体的な方法を語っています。

SF作品『スタートレック』の影響を受け、テクノロジーが進んだ未来像を現実社会に「実装する」ことを志すようになりました。アシストスーツ企業「ATOUN」の解散後、新会社「SHIN-JIGEN」を立ち上げ、世の中にまだ存在しない技術や事業を0→1で創出する仕組みづくりに取り組んでいます。

また、大阪大学の小山助教授（当時）とともに設立した「株式会社Thinker（シンカー）」では、“家電のように気軽に使えるロボットの実現”に挑戦。小山さんの描く未来と自身が描く未来が同じであることがわかり、今は一緒に、人と協働し、ともに学ぶ「協奏ロボット」の未来像を描き、Thinkerの未来の解像度を上げています。

「未来にゴールはない。人の想像と挑戦の積み重ねが未来を更新していく」

▼公共インフラの予知保全をSHIN-JIGENのエッジAI技術で最適化を実現

（2025年11月17日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000108451.html

▼空が飛べるスーツから介護改革まで！【未来開発の極意】まず未来を握る！

（テレビ大阪ニュース 関西ネオリーダーズ 2025年10月30日放送）

https://www.youtube.com/watch?v=tm31yDrmJxw

▼慶應義塾大学とともに「オンデバイス予兆検知AI」の活用研究の成果を報告

（2025年8月20日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000108451.html

▼SHIN-JIGEN、ロームが推進するAIイノベーション事業のパートナーに選定

（2025年7月30日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000108451.html

▼SHIN-JIGENが大学・研究機関、大学関連スタートアップを支援

（2022年12月14日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000108451.html

▼SHIN-JIGENと東大病院が「在宅トレーニング機器」に関する共同研究を開始

（2022年11月24日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000108451.html

▼椿本チエインとSHIN-JIGENが共同で「ヒューマンアシスト事業」を推進

（2022年9月15日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000108451.html

■会社概要

名称 ： 株式会社SHIN-JIGEN

所在地 ： 奈良県奈良市

代表者 ： 代表取締役兼CEO 岡本球夫

設立 ： 2022年5月

URL ： https://shin-jigen.co.jp/

公式note： https://note.com/shin_jigen

企業説明： SHIN-JIGENは、未来を構想するだけでなく、それを叶える構造を設計して、社会に実装する「未来実装ファーム」です。ロボティクス・AIを中心としたハードテック領域の知見を武器に、事業創出やブランド構築、経営戦略の立案・実行、M＆Aまで、トータルに企業のブレークスルーを支援します。

■株式会社SHIN-JIGENへのお問い合わせ先

お問い合わせページ：https://shin-jigen.co.jp/#CONTACT