開院50年の動物病院グループが、名古屋市全域でペットシッターサービス「プロケアペットシッター」を開始　――「獣医師とつながっている」安心感が、旅行・外出中のペットのお世話をもっと気軽に

株式会社ベッツジャパン

株式会社ベッツジャパン（松波動物病院グループ、名古屋市瑞穂区）は、名古屋市を中心としたペットシッターサービス「プロケアペットシッター」を開始しました。

あなたの大切な家族に、専門ケアとやさしさを。「旅行に行きたいけど、ペットが心配で…」に終止符を

旅行や帰省、急な長時間外出――そのたびに「ペットをどこに預けるか」で悩む飼い主は少なくありません。ペットホテルは環境が変わってストレスをかけてしまう、知り合いに頼むのも毎回気を遣う。そんな声に応えるのが「プロケアペットシッター」です。

飼い慣れた自宅で、いつもの環境のまま、プロにお世話を任せられる――それがペットシッターの最大のメリット。さらに「プロケアペットシッター」は、運営母体が開院50年の動物病院グループという点で、一般のペットシッターとは一線を画します。また、吠え癖や噛み癖などの問題行動に悩む飼い主に向けた訪問ドッグトレーニングも提供しています。

動物病院グループが運営するからこその「4つの安心」

専門性のある様々なサービスが自宅で受けられます。

１. 獣医師とつながっている体制

訪問中にペットの様子が気になることがあれば、獣医師へ即座に相談・連携できます。「もしもの時に動ける」体制が整っているのは、動物病院グループならではです。普段は元気なペットを預ける場合でも、この安心感はまったく違います。

２. ペットのストレスを最小限に抑える「在宅ケア」

ペットホテルへの移動や、慣れない環境はペットにとって大きな負担になることがあります。「プロケアペットシッター」はペットが住み慣れた自宅に訪問するため、環境の変化によるストレスを最小限に抑えられます。食事・トイレ・運動など、普段の生活リズムのままお世話します。

３. 愛玩動物看護師が投薬・医療ケアに対応

国家資格を持つ愛玩動物看護師が担当するプランでは、投薬・点眼・点耳といった医療的ケアや、高齢・持病を抱えるペットの健康管理・介護にも対応します。「ペットシッターに医療ケアは頼めない」という常識を塗り替えるサービスです。

４. セキュリティと個人情報保護への徹底した取り組み

自宅の鍵は本部で厳重に管理し、使用状況をすべて記録。訪問エリアも指定範囲内に限定するなど、飼い主のプライバシーと安全を守る運用体制を整えています。「自宅に人を入れる」不安を、仕組みで解消します。

サービス概要シッター募集

プロケアペットシッターでは、飼い主さまとペットの安心な暮らしを支えるシッターを募集しています。動物病院グループの一員として、日常ケアはもちろん、看護や介護など専門的なスキルも活かせる環境です。経験者・有資格者はもちろん、実務未経験の方も大歓迎です。

詳細は下記からご確認ください。

https://procare-petsitter.com/recruit/

サービス名：プロケアペットシッター

運営：株式会社ベッツジャパン（松波動物病院グループ）

対応エリア：名古屋市内全域

対応動物：犬・猫（小動物は準備中）

主なサービス：旅行・外出中の日常お世話、長時間留守番対応、訪問ドッグトレーニング

決済方法：クレジットカード／銀行振込

予約・問い合わせ：公式LINE・電話（052-833-5580）

受付時間：9:30～16:00（土日祝休）

公式サイト：https://procare-petsitter.com/

業務提携・連携のご相談を受け付けています

「プロケアペットシッター」では、ペットを飼う方の生活に関わる企業・団体の皆様との業務提携・連携を歓迎しています。

旅行・宿泊業（旅行代理店・ホテル・旅館）、不動産・住宅業（ペット可物件の管理会社・仲介会社）、ペット関連業（ペットショップ・トリミングサロン・ペット保険）、医療・介護業（病院・訪問介護事業者）、冠婚葬祭業（結婚式場・葬儀社）など、お客様に「ペットのお世話」という付加価値をご提供いただける業種の方であれば、業種・規模を問わずお気軽にご相談ください。

提携に関するお問い合わせ： 052-833-9370（受付時間 9:00～17:00／土日祝休）

※株式会社ベッツジャパン

株式会社ベッツジャパン（松波動物病院グループ）について

私たちは、ペットとそのご家族の暮らしが「今よりも充実する」世界を目指して、医療・ケア・しつけなど多方面からサポートを行っています。動物病院を母体に持つ強みを活かし、専門性とやさしさの両立を大切に、安心して頼れるサービスを提供しています。大切な家族の一員であるペットが、より健やかに、そしてご家族と笑顔で過ごせる毎日を支えること。それが私たちの使命です。

【HP】https://vetsjapan.com/

【プロケアペットシッター】https://procare-petsitter.com/

【プロケアペットシッターInstagram】https://www.instagram.com/procare_petsitter/

【ECサイト本店】https://www.matsunami-shop.com/

【動物のプロが教える健康と暮らし プロケアコラム】https://procare-petsitter.com/column/

株式会社ベッツジャパン(https://vetsjapan.com)

代表取締役社長 松波 静佳

〒467-0027 愛知県名古屋市瑞穂区田辺通5-2-11