【実態調査｜4割が”支払い”に不便】韓国旅行における決済・交通の最適解とは？！

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株式会社ミンフォ（本社：韓国ソウル市江南区、代表：永田丈也）は、全国の30代以上の女性を対象に、「韓国旅行での決済に関するアンケート調査」を実施いたしました。

韓国旅行の決済に関する記事はこちら :https://minfor.jp/korea_travel/9546/調査名：【韓国旅行での決済に関する調査】調査期間：2026年2月6日～2026年2月9日調査対象：全国／20～60代／女性（インターネット調査モニター）有効回答数：直近5年以内に韓国旅行をしたことがある553人調査実施：Crestep合同会社



近年、韓国旅行は日本人にとって最も身近な海外旅行先の一つとして人気を集めています。一方で、キャッシュレス決済の普及や交通アプリの利用など、現地特有の仕組みに戸惑う声も少なくありません。

ミンフォでは今回、直近5年以内に韓国旅行を経験した全国の男女553名を対象に、韓国旅行中の「不便・ストレス」や「決済環境」について調査を実施しました。

その結果、韓国旅行中のストレス要因として韓国旅行中の支払いに不便を感じた人は約4割にのぼり、さらに「決済と交通を別々に管理すること」を約6割が面倒と感じている実態も明らかになりました。

■調査サマリー

・韓国旅行で最もストレスを感じるのは**「言葉コミュニケーション」43.6％**

・次いで両替・支払い25.1％、交通機関の利用23.7％

・韓国旅行中の支払いについて約4割が不便を実感

・63.7％が「決済と交通を別々に管理するのは面倒」と回答

・両替や交通決済など、旅行中の支払い管理が課題

・キャッシュレス・多機能決済サービスへの関心の高まりも確認

・次回は韓国旅行で実際に使われている決済手段やWOWPASS認知度を公開予定

■韓国旅行中のストレス要因は意外にも？

韓国旅行経験者に、旅行中に感じた不便や不安について尋ねたところ、「言葉が通じないこと」が21.2％で最多となりました。

韓国はキャッシュレス化が進んでいる一方、日本とは異なる交通カードや決済方法が存在するため、旅行者にとって「支払いの仕組み」が分かりづらいという実態も見えてきました。

言語以外に壁がある意外な問題が「支払い」

旅行中のストレスは「言語」が最大要因ですが、支払いや交通など“旅行インフラ”も大きな課題となっていることが分かります。

せっかくの旅行の間にも移動や食事、買い物などの際に時間を要してしまい、十分に楽しめずストレスを溜めてしまうことも少なくないかもしれません。

■韓国旅行における決済ストレス

韓国旅行中の支払いについて尋ねたところ、「非常に不便だった：9.9％」「どちらかといえば不便だった：32.5％」となり、合計42.4％が支払いに不便を感じている結果となりました。

一方で「不便ではなかった」と回答した人も約57％存在しており、旅行者の経験値や利用する決済方法によって満足度が大きく分かれる傾向が見られました。

■旅行者が感じる「決済と交通管理」の面倒さ

韓国旅行では、「クレジットカード」「現金」「交通カード（T-moneyなど）」といった複数の支払い手段を使い分ける必要があります。今回の調査で決済や交通を別々に分けることに関して、全体の約63％が「面倒」と回答しました。

この結果から、韓国旅行では決済と交通をまとめて管理できる仕組みへのニーズが存在することが分かります。

■まとめ

今回の調査から、韓国旅行では「言語」だけでなく、「決済」や「交通」といった旅行インフラに関するストレスが一定数存在していることが明らかになりました。特に、両替や支払い方法の違い、交通カードとの併用など、複数の決済手段を管理することに煩雑さを感じている旅行者が多いことが分かっています。

一方で、キャッシュレス決済や交通カードを活用することで、韓国旅行をより快適に楽しめるという声も増えています。

ミンフォでは今回の調査結果を踏まえ、

・韓国旅行での決済事情

・交通カードやキャッシュレス決済の使い方

・旅行者に人気の決済サービス

などを整理し、韓国旅行をよりスムーズに楽しむための情報を発信しています。

また、ミンフォ限定の招待コードで、お得にWOWPASSを活用できます

招待コード：WWGD28L7

施術を検討する方が失敗しないための情報を体系的に整理した記事コンテンツを公開予定です。

韓国整形の魅力と課題を“フラットに比較できる環境”として、「ミンフォ(https://minfor.jp)」「Mionni(https://mionni.jp)」の記事をぜひご活用ください。

韓国情報サイト「minfor ミンフォ」

韓国の最新美容医療情報を発信する「minfor（ミンフォ）」は、美容施術に関心のある日本人向けに、信頼できる韓国の専門クリニックとの提携情報や施術ガイドをわかりやすく提供しています。 提携するクリニックは、技術力・症例実績・日本人対応の安心感を重視し、独自の基準で厳選しています。 またミンフォの公式LINEを通じて、気になる施術について無料で相談可能。提携中の複数のクリニックへのお見積りも受付中です。 現在、ミンフォでは韓国の人気クリニックはもちろん、日本国内の美容クリニックとの提携も積極的に拡大中。 「日本人患者の集客を強化したい」「韓国との比較情報に自院を掲載したい」とお考えの美容クリニック様からのお問い合わせも歓迎しています。

会社概要

会社名：株式会社ミンフォ

所在地：ソウル特別市江南区江南通り94道284，410号

代表：永田丈也

設立：2024年9月

事業内容：外国人患者誘致事業・デジタルマーケティング業、EC・EC支援事業

WEBサイト：https://minfor.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/minforcl

LINE：https://lin.ee/4UAYOou