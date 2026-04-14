カブク、オンデマンド製造プラットフォーム「Kabuku Connect」にて発注者転送機能提供開始、見積から発注までをよりスムーズに

株式会社カブク

株式会社カブクは、オンデマンド製造プラットフォーム「Kabuku Connect（カブクコネクト）」の即時見積サービスにおいて、多くのお客様からご要望をいただいておりました「発注者転送機能」を新たに提供開始いたしました 。

本機能の導入により、これまで以上にお客様の社内決裁フローに合わせた柔軟な発注が可能となります。

「発注者転送機能」とは

従来の「Kabuku Connect」では、見積依頼を行ったお客様ご本人が直接発注を行う方法を採用しておりました。

今回新しく追加された「発注者転送機能」では、見積結果を確認した後、お客様の社内の承認者（上長や購買担当者など）へサービス上から直接「承認依頼」を送ることができます 。お知らせメールを受け取った承認者が内容を確認し、そのまま発注を実行できる画期的な仕組みです 。

※承認者のKabuku Connectアカウント登録が別途必要です。

「発注者転送機能」のメリット

１．社内決裁プロセスとの親和性が向上

「見積は現場担当者が行い、発注は課長や購買部門が行う」というお客様によって異なるルールに、システムが柔軟に対応します。見積内容を改めて資料にまとめ直してメールで共有する手間が省け、業務効率が大幅にアップします。

２． 発注ミスの防止と透明性の確保

承認者は実際の案件画面を確認した上で発注ボタンを押すため 、「どの見積に対して発注をかけたのか」が明確になります。承認者が案件を修正・編集することはできない仕様のため 、見積内容の整合性を保ったまま安全にプロセスを進められます。

今後もさらに効率的に、お客様の実務に合わせた形で見積から発注までをご依頼いただけるよう様々な機能・サービスを拡大してまいりますので、お困りのことやご要望がありましたらぜひお気軽にご相談ください。

「Kabuku Connect（カブクコネクト）」とは

「Kabuku Connect（カブクコネクト）」は、カブクの独自開発によるオンデマンド製造プラットフォームです。 本プラットフォームに接続された国内・海外の工場ネットワークにより短納期、低価格、新素材での造形などお客様の多様なニーズにお応えします。最短5秒で自動回答する「即時見積サービス」の他に、経験豊富なカブクの製造スペシャリストが設計、試作、製造から量産までを包括的にサポートする「製造コンサルティングサービス」、Web上で鋼材プレートの加工指示がカンタンにでき、そのまま発注いただける「簡易設計・調達サービス」等、お客様が抱えているさまざまな課題・疑問・懸念点などを解決するサービスをご用意しております。

https://www.kabuku.io/