株式会社インバンカーなど121社がBATONZ パートナープログラムへ入会

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株式会社バトンズ

M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」を運営する株式会社バトンズ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：神瀬悠一、以下バトンズ）は、新たに121社のM&A専門家が2026年1月1日から2026年3月31日の期間に「BATONZ パートナープログラム」へ入会したことをお知らせします。




新たに「BATONZ パートナープログラム」へ入会したM&A専門家


■株式会社インバンカー


サポートエリア：関東地方、東海地方


専門分野：Ｍ＆Ａアドバイザー（全般相談）、企業／事業評価、企業／事業概要書作成、契約書草案作成、事業再生、サーチ（譲渡案件発掘）、デューデリジェンス、資金調達、ＰＭＩ、経営支援、人材支援、法務支援、金融・行政対応、不動産支援、IT支援、海外対応、その他中小企業支援


PRページURL：https://batonz.jp/experts/10704



■弁護士法人琴平綜合法律事務所


サポートエリア：日本全国


専門分野：Ｍ＆Ａアドバイザー（全般相談）、企業／事業評価、不動産評価／鑑定、企業／事業概要書作成、契約書草案作成、事業再生、サーチ（譲渡案件発掘）、デューデリジェンス、資金調達、登記、ＰＭＩ、法務支援


PRページURL：https://batonz.jp/experts/10415



■株式会社ＬＥＧ


サポートエリア：日本全国


専門分野：Ｍ＆Ａアドバイザー（全般相談）、企業／事業評価、企業／事業概要書作成、契約書草案作成、事業再生、サーチ（譲渡案件発掘）、デューデリジェンス、資金調達、ＰＭＩ


PRページURL：https://batonz.jp/experts/10369



他、118社



「BATONZ パートナープログラム」とは


2020年3月にサービスを開始したM&A専門家向けのプログラムです。M&A業務支援ツールの提供やM&Aの学習ができる動画コンテンツの提供に加え、M&A専門家歴20年以上のベテランからのM&A支援についてのアドバイスを受けることもでき、これからM&A専門家として活躍したい方にも活用されています。


詳細はこちら：https://batonz.jp/lp/expert/



【会社概要】


会社名 ： 株式会社バトンズ


所在地 ： 東京都中央区築地3-12-5


設立 ： 2018年4月


資本金 ： 1億円


代表取締役CEO ： 神瀬悠一


事業内容 ： M&A総合プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」の企画・開発・運用


　 人材紹介サービス「LANNERZ（ランナーズ）」の企画・開発・運営


会社HP ： https://batonz.jp/company/


M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ」： https://batonz.jp/


人材紹介サービス「LANNERZ」： https://batonz.jp/lp/lannerz/（職業紹介許可番号 13-ユ-318789）