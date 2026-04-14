株式会社インバンカーなど121社がBATONZ パートナープログラムへ入会
M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」を運営する株式会社バトンズ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：神瀬悠一、以下バトンズ）は、新たに121社のM&A専門家が2026年1月1日から2026年3月31日の期間に「BATONZ パートナープログラム」へ入会したことをお知らせします。
新たに「BATONZ パートナープログラム」へ入会したM&A専門家
■株式会社インバンカー
サポートエリア：関東地方、東海地方
専門分野：Ｍ＆Ａアドバイザー（全般相談）、企業／事業評価、企業／事業概要書作成、契約書草案作成、事業再生、サーチ（譲渡案件発掘）、デューデリジェンス、資金調達、ＰＭＩ、経営支援、人材支援、法務支援、金融・行政対応、不動産支援、IT支援、海外対応、その他中小企業支援
PRページURL：https://batonz.jp/experts/10704
■弁護士法人琴平綜合法律事務所
サポートエリア：日本全国
専門分野：Ｍ＆Ａアドバイザー（全般相談）、企業／事業評価、不動産評価／鑑定、企業／事業概要書作成、契約書草案作成、事業再生、サーチ（譲渡案件発掘）、デューデリジェンス、資金調達、登記、ＰＭＩ、法務支援
PRページURL：https://batonz.jp/experts/10415
■株式会社ＬＥＧ
サポートエリア：日本全国
専門分野：Ｍ＆Ａアドバイザー（全般相談）、企業／事業評価、企業／事業概要書作成、契約書草案作成、事業再生、サーチ（譲渡案件発掘）、デューデリジェンス、資金調達、ＰＭＩ
PRページURL：https://batonz.jp/experts/10369
他、118社
「BATONZ パートナープログラム」とは
2020年3月にサービスを開始したM&A専門家向けのプログラムです。M&A業務支援ツールの提供やM&Aの学習ができる動画コンテンツの提供に加え、M&A専門家歴20年以上のベテランからのM&A支援についてのアドバイスを受けることもでき、これからM&A専門家として活躍したい方にも活用されています。
詳細はこちら：https://batonz.jp/lp/expert/
【会社概要】
会社名 ： 株式会社バトンズ
所在地 ： 東京都中央区築地3-12-5
設立 ： 2018年4月
資本金 ： 1億円
代表取締役CEO ： 神瀬悠一
事業内容 ： M&A総合プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」の企画・開発・運用
人材紹介サービス「LANNERZ（ランナーズ）」の企画・開発・運営
会社HP ： https://batonz.jp/company/
M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ」： https://batonz.jp/
人材紹介サービス「LANNERZ」： https://batonz.jp/lp/lannerz/（職業紹介許可番号 13-ユ-318789）