【羽田エクセルホテル東急】羽田空港直結のホテルで心弾むゴールデンウィーク！実演パスタ＆クレープが充実の「GWランチブッフェ」で楽しむ特別なひととき。5/5こどもの日は小学生1名無料！

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/haneda-e/restaurant/plan/106082/index.html

羽田エクセルホテル東急（東京都大田区、総支配人：神田篤）では、2026年5月2日(土)～5日(火・祝)の期間、カフェ＆ダイニング「フライヤーズテーブル」にて、「GWランチブッフェ」を開催いたします。5月5日こどもの日は、1グループにつき小学生のお子様1名を無料でご案内いたします。

ＧＷランチブッフェでは、目の前で仕上げる5種類のライブキッチンコーナーをご用意し、出来立てならではの香りや臨場感をお楽しみいただけます。今回のメニューは、お客様のアンケートで多く寄せられた「パスタやクレープがあると嬉しい」とのお声をもとに考案。ライブ感あふれるパスタや、甘い系からお食事系まで幅広く楽しめるクレープなどお客様のご要望を取り入れたメニューをはじめ、多くの方に喜んでいただけるよう、さまざまな料理をラインアップしました。

【5月5日「こどもの日」はスペシャルデー！】

5月5日こどもの日には、東京都大田区の公式PRキャラクター「はねぴょん」がフライヤーズテーブルに来店いたします。記念撮影をお楽しみいただけるほか、はねぴょんステッカーのプレゼントもご用意しております。さらに、1グループにつき小学生のお子様1名を無料でご案内いたします。

大人の方からお子様までお楽しみいただける多彩なメニューとイベントをご用意し、皆様のお越しをお待ちしております。ご家族やご友人とともに、ゴールデンウィークならではの心弾むひとときをお過ごしください。

メニュー例

はねぴょんローストビーフ（イメージ）サラダバー（イメージ）デザート（イメージ）

【ライブキッチン】

・ローストビーフ

・パスタ

・サーモンのパイ仕立て

・クレープ

・クリームチーズとブルーベリーのモンブラン

【ブッフェ料理】

・鯛めし

・チキンレモンクリーム煮

・カツオのたたき

・ちらし寿司

・イベリコ豚の洋風生姜焼き

・ウニドリア

・サラダ各種、デザート各種、パン・ライス ほか

【ドリンクバー】

コーヒー／カプチーノ／カフェラテ／コーラ／ジンジャーエール／オレンジジュース／アップルジュース／烏龍茶／アイスティー

《GWランチブッフェ概要》

【期間】2026年5月2日(土)～5日(火・祝)

【時間】1部 11:30～13:00／2部 13:30～15:00 ※90分制

【料金】大人（中学生以上）6,000円／小学生3,000円／未就学児無料

5月5日(火・祝)こどもの日は1グループにつき小学生1名様無料

（※身分証のご提示をお願いいたします。）

◆はねぴょん

はねぴょんは、東京都大田区の公式PRキャラクターです。

2017年の区制70周年を機に誕生し、羽田空港（羽）と軽快な動作（ぴょん）をかけ合わせて

命名されました。うさぎのような見た目で、飛行機の翼、サクラの首飾り、風呂桶が特徴です。

大田区観光PR特使として、国内外へ区の魅力を発信しています。

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます。

※表示料金はサービス料12％・消費税10％が含まれております。

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、ご予約時にお申し出ください。

重度の食物アレルギーを発症される可能性がある際、ご要望にお応え出来ない場合もございますので予めご了承ください。

※レストランでご提供している全ての食材を同じ厨房内で調理しているため、アレルギー原因物質が混入する場合がございます。専門医にご相談の上、お客様ご自身で最終的なご判断をいただきますようお願いいたします。

※写真はイメージです。

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客様へのアルコールの提供は一切お断りいたします。

カフェ＆ダイニング「フライヤーズテーブル」概要

総席数：196席（個室あり）

営業時間

朝食/5:00～10:00（L.O.9:30）

ランチ/11:30～15:00（L.O.14:30）

ディナー/17:30～23:00（L.O.22:30）

羽田エクセルホテル東急 概要

羽田空港第2ターミナルに直結した前後泊利用に大変便利なホテルです。

フライヤーズテーブルではお食事のみのご利用も承っております。

所在地: 東京都大田区羽田空港3-4-2

（羽田空港第2ターミナル2階出発ロビー直結）

【お客様からのお問い合わせ】

カフェ＆ダイニング「フライヤーズテーブル」（10:00～19:00）

TEL: 03-5756-6000（代表）