チャットボット『さっとFAQ』が「自動翻訳機能」オプションを提供開始

株式会社サンソウシステムズ

株式会社サンソウシステムズ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：村上 仁紀、以下当社）は、当社が開発・提供するチャットボットサービス『さっとFAQ』において、2026年3月11日より新たに「自動翻訳機能」をオプションとして提供を開始いたしました。

本機能で、ユーザーの利用言語に応じたチャット画面の表示、外国語での問い合わせに対する自動翻訳が可能になります。これにより、多言語での問い合わせ対応を通じて、国内外のユーザーに対してスムーズな顧客対応を実現します。

『さっとFAQ』サービスサイト https://www.satfaq.jp/

■自動翻訳機能の概要

１．チャット画面の自動翻訳表示

チャット開始時に、ブラウザの言語設定が外国語の場合、画面の表示内容を設定した言語に翻訳して表示します。

言語を「日本語」に設定したブラウザで起動した場合言語を「英語」に設定したブラウザで起動した場合

２．外国語での質問に対する回答の自動翻訳

ユーザーから質問が何語かを自動で判定し、質問された言語で回答します。

（例：「商品（製品）について」と質問した場合）

「日本語」で質問した場合「英語」で質問した場合

「中国語」で質問した場合「韓国語」で質問した場合

３．対応言語数

2026年3月11日現在、127言語に対応しています。それ以外の言語は随時追加予定となっています。

■利用料金等

「自動翻訳機能」は、さっとFAQ ベーシックプラン/アドバンスプランのオプション（有料）として提供します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/54953/table/24_1_5e6db8ac527d509d7a76f8ed520bfb34.jpg?v=202604070251 ]

■本当に “かんたんな” チャットボット『さっとFAQ』とは

業界屈指のコストパフォーマンスを実現し、誰でも ”かんたん” にチャットボットを作成して運用できるサービスです。

- かんたん：５分でデータ登録が完了- 低コスト：月額１万円から始められる- つかえる：大企業、公共系、大学などの利用実績

『さっとFAQ』サービスサイト https://www.satfaq.jp/

■資料請求、デモ実演、無料トライアル、各種お問い合わせ

■商標について

- 資料請求・デモ実演：https://www.satfaq.jp/contact/document/- 無料トライアル：https://www.satfaq.jp/contract/trial/step1/- お問い合わせ：sales@satfaq.jp

記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。