ホームHi-Fiオーディオシステム市場は、年平均成長率（CAGR）4.3%で成長し、2035年までに82億米ドルに達すると見込まれる。

ホームHi-Fiオーディオシステム市場は、年平均成長率（CAGR）4.3%で成長し、2035年までに82億米ドルに達すると見込まれる。