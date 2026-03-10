地球に不時着した宇宙人が、帰還をやめたくなる理由は一杯のコーヒー？！未知のテクノロジーを表した「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」の新キャンペーン「たぶん、宇宙一おいしいコーヒー」始動

























「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」は、ボタンひとつで3種類の抽出方法（ドリップスタイル、アメリカーノスタイル、高圧エスプレッソ）を自動で実現できるコーヒーメーカーです。2025年9月の日本での発売以来、着実に販売台数を伸ばし、「まるで、おうちにプロのバリスタがいるような毎日を実現できる」と好評を博しています。日本で一番売れているカプセル／ポッド式コーヒーメーカーブランド（※1）「ネスカフェ ドルチェ グスト」の最先端機種として、多くのコーヒー愛好家の心を捉えています。（※1）ネスレ日本調べ、2025年1月から2025年12月の出荷台数新キャンペーンでは、「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」の特長を、機能説明ではなく映画のようなストーリーで伝えています。夜明け前の郊外に不時着した二人の宇宙人は、宇宙船を修理するための装置を探す中で、宇宙船の機器と見間違えるほど洗練された佇まいの「ネオ」を発見します。しかし、それは修理装置ではなく、一杯のコーヒーを淹れるマシンでした。ひと口味わった瞬間、彼らのミッションは一変。帰還したい気持ちよりもその味を選び、地球に残ることを決めます。BGMには映画「2001年宇宙の旅」のオープニング曲を採用し、壮大で高揚感のあるサウンドが、製品との出会いを“未知との遭遇”のように描いています。キャンペーンメッセージとして「たぶん、宇宙一おいしいコーヒー（Probably the best coffee in the galaxy!）」を掲げ、専門用語を使用せずに先進性と楽しさを直感的に伝えています。さらに、宇宙人のキャラクターを通じて日常のコーヒー時間に生まれる驚きと笑顔を描くことで、「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」ならではの親しみやすさや遊び心を表しています。■全国のイベント会場にも宇宙人が出現全国各地で開催中の「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」の体験イベント会場でも、「たぶん、宇宙一おいしいコーヒー」キャンペーンと連動した施策を順次展開します。会場には宇宙人の着ぐるみが登場し、スタッフも宇宙人に“変身”。思わず写真に撮りたくなる“未知との遭遇”を体験できます。3月16日（月）から31日（火）までのイオンモール幕張グランモール1階でのイベントを皮切りに、順次各地で展開予定です。「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」が体験できるお店や会場について：https://nestle.jp/home/brands/dolce-gusto/taiken