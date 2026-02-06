こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
辛いもの好き必見！花椒と唐辛子が効いた新メニュー「シビれる旨辛！豚バラの麻辣仕立て」が2月6日（金）登場
〜飽きずに・美味しく・楽しく健康的な食事を習慣化。新商品も続々と登場〜
当社は「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」のミッションの下、管理栄養士と専属のシェフが開発した、糖質30g以下・塩分2.5g以下の食事を冷凍でお客様にお届けするサービスを提供しています。買い出し・調理・片付けが不要なので、リモートワークや日常の家事を軽減することが可能です。ユーザーを飽きさせることなく食事を楽しんでいただくため、継続的にメニューの入れ替えやリニューアルを行い、新商品も続々と登場しています。
今回新登場する「シビれる旨辛！豚バラの麻辣仕立て」は、辛いもの好きの方にはたまらない、本格的な麻辣が味わえる一品です。メインとなるのは、甘辛く仕上げたジューシーな豚バラ肉と、風味豊かなニンニクもやし。そこに花椒の爽やかなシビれと、唐辛子の鋭い辛さを効かせた「特製麻辣ソース」をたっぷりと合わせました。具材の下には白菜としめじを敷き詰め、野菜の甘みと食感のコントラストをプラス。濃厚なソースを具材全体によく絡めてお召し上がりください。
副菜は、ホクホク食感のじゃがいものごま和え、甘しょっぱいかぼちゃの塩麹、赤パプリカ入りで彩り鮮やかな枝豆の甘酢です。
※レンジ加熱時は容器のふたを3〜4cmほどしっかり剥がして加熱してください。
◾️新商品概要
商品名：シビれる旨辛！豚バラの麻辣仕立て
発売日：2月6日
メニューURL：https://nosh.jp/menu/detail/1030
栄養価：
・カロリー 400kcal
・たんぱく質 16.2g
・糖質 15.8g
・脂質 29.9g
・塩分 2.5g
※1個当たりの栄養成分です。
※栄養成分値は当社都合で変更になる場合がございます。
◼️nosh’s シェフのこだわり
当社のお弁当は、管理栄養士と専属のシェフが共同で開発を行っています。糖質・塩分に配慮し健康を第一に考え、また見た目や味にもこだわっています。お客さまに少しでも食生活を楽しんでいただくために、日々新商品の開発や既存商品のリニューアルに取り組んでいます。和食、中華、フレンチなど、様々なジャンルのシェフがいるため、幅広いお食事をお届けすることが可能です。
◼️ナッシュ株式会社について
「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう100種類以上の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2025年12月には累計販売食数1.5億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。
社名 ：ナッシュ株式会社
所在地 ：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F
代表者 ：代表取締役 田中 智也
設立 ：2016年6月
事業内容 ：nosh（ナッシュ）の製造・販売
会社URL ：https://nosh.jp/
