こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
選べる2種のお正月限定メニュー「福よせ 和づくし」・「にぎわい！中華づくし」が新登場
〜2025年12月9日（火）から期間・数量限定で販売〜
「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションに掲げ、手軽に美味しく栄養管理ができる冷凍宅配食サービス「nosh(ナッシュ)」を提供するナッシュ株式会社（本社：大阪市、代表取締役：田中 智也）は、お正月向けの期間・数量限定メニューとして「福よせ 和づくし」と「にぎわい！中華づくし」を12月9日（火）から販売いたします。
https://nosh.jp/offer/newyear2025
今年の年末年始は最大9連休となり、連日の食事準備による「自炊疲れ」が懸念されます。ナッシュは、電子レンジで温めるだけで、ご自宅で本格的な味わいが手軽に楽しめる冷凍宅配食として、年末年始の食卓をサポートします。
今回は、昨年ご好評いただいた中華のオードブルに加え、お正月にふさわしい贅沢な食材をふんだんに使用した和のプレートの2種をご用意。食べ切りサイズのため、後片付けも簡単で食べ残しの心配もありません。ご自宅での利用はもちろん、遠方にお住まいのご両親やご家族へのギフトとしても最適です。ぜひこの機会にご利用ください。
◾️開発の背景
ナッシュでは、おせち料理に欠かせない「縁起」を大切にしながら、糖質と塩分に配慮した健康的なメニュー構成にしています。年末年始に食生活が乱れがちな方や、いつもとは違うお正月料理を検討したい方に向けて、新年を祝うお食事の選択肢の一つとして、お客様に心から喜んでいただきたいという思いを込めて開発しました。
◾️新商品概要
福よせ 和づくし
発売日：12月9日
メニューURL：https://nosh.jp/menu/detail/1014
栄養価：
・カロリー 360kcal
・たんぱく質 24.7g
・糖質 24.2g
・脂質 17.7g
・塩分 2.5g
新年の食卓を彩る、和の贅沢を詰め込んだ数量限定のプレートです。香ばしく焼き上げた鶏もも肉は、噛むほどに広がるジューシーな旨みが楽しめます。国産ぶりの照り焼きは、ふっくらとした身に甘辛いタレをまとわせ、お正月らしい上品な味わいに仕上げました。
副菜は、鶏の旨みを生かした切干大根の和え物、北海道産黒豆のしっとりとした甘さ、金時芋を思わせるさつまいもコーンのガーリックバターの彩りを添えました。菜の花の緑や黄金色の副菜が重なり合い、祝い膳のような華やかさを演出します。
※レンジ加熱時は容器のふたを3〜4cmほどしっかり剥がして加熱してください。
にぎわい！中華づくし
発売日：12月9日
メニューURL：https://nosh.jp/menu/detail/1013
栄養価：
・カロリー 477kcal
・たんぱく質 28.7g
・糖質 27.8g
・脂質 26.5g
・塩分 2.0g
ナッシュのロングセラー商品が大集結したオードブルメニューです。縁起を担ぐ食材を使用し、福を呼び込む意味を込めました。主菜には、人気の「ニンニク醤油からあげ」と、長寿やめでたさを象徴する縁起の良いエビを使った「エビチリ」をご用意。付け合わせのほうれん草はチリソースに絡めてお召し上がりいただくのがおすすめです。
副菜の甘酢肉団子は、福や喜び、家庭円満の願いを込めて仕上げられており、さらに人気のお声が多い黒豚焼売や麻婆絹揚げを添え、人気メニューを堪能できます。忙しい年末年始でも、手軽に特別感と満足感を味わいながら、前向きな気持ちで新年をスタートできる一皿をお楽しみください。
＊レンジ加熱時に容器のふたを必ず3〜4cmほどしっかり剥がして加熱してください。
※1個当たりの栄養成分です。
※栄養成分値は当社都合で変更になる場合がございます。
◾️お正月限定パッケージ
商品を受け取った瞬間からワクワク感をお楽しみいただけるよう、お正月限定デザインのパッケージを採用しています。細部にまでこだわったナッシュの商品をぜひお楽しみください。
◾️商品開発のこだわり
管理栄養士や専属シェフが在籍しており、栄養面に配慮するだけでなく、見た目や味にもこだわっています。お客さまに少しでも飽きずに食事を楽しんでいただくため、日々新商品の開発や既存商品のリニューアルに取り組んでおり、これまで和食、中華、洋食など、1,000以上のメニューを開発しています。
◼️ナッシュ株式会社について
「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう約100種類の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2025年9月には累計販売食数1.4億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。
社名 ：ナッシュ株式会社
所在地 ：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F
代表者 ：代表取締役 田中 智也
設立 ：2016年6月
事業内容 ：nosh（ナッシュ）の製造・販売
会社URL ：https://nosh.jp/
「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションに掲げ、手軽に美味しく栄養管理ができる冷凍宅配食サービス「nosh(ナッシュ)」を提供するナッシュ株式会社（本社：大阪市、代表取締役：田中 智也）は、お正月向けの期間・数量限定メニューとして「福よせ 和づくし」と「にぎわい！中華づくし」を12月9日（火）から販売いたします。
福よせ 和づくし
にぎわい！中華づくし
今年の年末年始は最大9連休となり、連日の食事準備による「自炊疲れ」が懸念されます。ナッシュは、電子レンジで温めるだけで、ご自宅で本格的な味わいが手軽に楽しめる冷凍宅配食として、年末年始の食卓をサポートします。
今回は、昨年ご好評いただいた中華のオードブルに加え、お正月にふさわしい贅沢な食材をふんだんに使用した和のプレートの2種をご用意。食べ切りサイズのため、後片付けも簡単で食べ残しの心配もありません。ご自宅での利用はもちろん、遠方にお住まいのご両親やご家族へのギフトとしても最適です。ぜひこの機会にご利用ください。
◾️開発の背景
ナッシュでは、おせち料理に欠かせない「縁起」を大切にしながら、糖質と塩分に配慮した健康的なメニュー構成にしています。年末年始に食生活が乱れがちな方や、いつもとは違うお正月料理を検討したい方に向けて、新年を祝うお食事の選択肢の一つとして、お客様に心から喜んでいただきたいという思いを込めて開発しました。
◾️新商品概要
福よせ 和づくし
発売日：12月9日
メニューURL：https://nosh.jp/menu/detail/1014
栄養価：
・カロリー 360kcal
・たんぱく質 24.7g
・糖質 24.2g
・脂質 17.7g
・塩分 2.5g
新年の食卓を彩る、和の贅沢を詰め込んだ数量限定のプレートです。香ばしく焼き上げた鶏もも肉は、噛むほどに広がるジューシーな旨みが楽しめます。国産ぶりの照り焼きは、ふっくらとした身に甘辛いタレをまとわせ、お正月らしい上品な味わいに仕上げました。
副菜は、鶏の旨みを生かした切干大根の和え物、北海道産黒豆のしっとりとした甘さ、金時芋を思わせるさつまいもコーンのガーリックバターの彩りを添えました。菜の花の緑や黄金色の副菜が重なり合い、祝い膳のような華やかさを演出します。
※レンジ加熱時は容器のふたを3〜4cmほどしっかり剥がして加熱してください。
にぎわい！中華づくし
発売日：12月9日
メニューURL：https://nosh.jp/menu/detail/1013
栄養価：
・カロリー 477kcal
・たんぱく質 28.7g
・糖質 27.8g
・脂質 26.5g
・塩分 2.0g
ナッシュのロングセラー商品が大集結したオードブルメニューです。縁起を担ぐ食材を使用し、福を呼び込む意味を込めました。主菜には、人気の「ニンニク醤油からあげ」と、長寿やめでたさを象徴する縁起の良いエビを使った「エビチリ」をご用意。付け合わせのほうれん草はチリソースに絡めてお召し上がりいただくのがおすすめです。
副菜の甘酢肉団子は、福や喜び、家庭円満の願いを込めて仕上げられており、さらに人気のお声が多い黒豚焼売や麻婆絹揚げを添え、人気メニューを堪能できます。忙しい年末年始でも、手軽に特別感と満足感を味わいながら、前向きな気持ちで新年をスタートできる一皿をお楽しみください。
＊レンジ加熱時に容器のふたを必ず3〜4cmほどしっかり剥がして加熱してください。
※1個当たりの栄養成分です。
※栄養成分値は当社都合で変更になる場合がございます。
◾️お正月限定パッケージ
商品を受け取った瞬間からワクワク感をお楽しみいただけるよう、お正月限定デザインのパッケージを採用しています。細部にまでこだわったナッシュの商品をぜひお楽しみください。
◾️商品開発のこだわり
管理栄養士や専属シェフが在籍しており、栄養面に配慮するだけでなく、見た目や味にもこだわっています。お客さまに少しでも飽きずに食事を楽しんでいただくため、日々新商品の開発や既存商品のリニューアルに取り組んでおり、これまで和食、中華、洋食など、1,000以上のメニューを開発しています。
◼️ナッシュ株式会社について
「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう約100種類の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2025年9月には累計販売食数1.4億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。
社名 ：ナッシュ株式会社
所在地 ：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F
代表者 ：代表取締役 田中 智也
設立 ：2016年6月
事業内容 ：nosh（ナッシュ）の製造・販売
会社URL ：https://nosh.jp/