地域格差のない価格提供を目指して、ANAとの新たな協働による空輸体制の最適化で北海道・沖縄エリアの送料を最大557円（※）値下げ

地域格差のない価格提供を目指して、ANAとの新たな協働による空輸体制の最適化で北海道・沖縄エリアの送料を最大557円（※）値下げ