【帝京平成大学】本学史上初の快挙！第21回「日銀グランプリ」で全国38大学133チームの頂点に迫る「優秀賞」と「審査員長賞」を同時受賞
日本銀行主催「第21回日銀グランプリ」決勝大会において、帝京平成大学 人文社会学部 経営学科 経営コースの金融（阿部）ゼミ有志チームが、全国38大学133チームの中から選抜された上位4チームとして出場し、準優勝にあたる「優秀賞」と、斬新な政策提言を評価された「審査員長賞」を同時受賞した。
2025年11月29日（土）、「第21回 日銀グランプリ 〜わが国の金融・経済への提言、日銀への提案〜」決勝大会が日本銀行本店（東京都中央区）で開催された。全国38大学133チームから応募された論文の中から選抜された上位4チーム（本学、東京大学、同志社大学2チーム）が決勝に進出。本学人文社会学部 経営学科 阿部 廉 教授ゼミナール有志チーム（森山 颯太〔4年〕・山本 渉太〔3年〕）は、審査員長・氷見野副総裁をはじめとする審査員との厳しい質疑討論を経て、見事「優秀賞」（準優勝）を受賞した。
本グランプリは、学生が金融・経済に関する政策提言を行い、日本銀行に対して提案を行うことを目的とした全国規模のコンテストである。本チームの提言テーマ「『日銀文学』を超えて〜風を読む経済情報の可視化と発信改革〜」は、中央銀行の政策決定における情報収集と発信の在り方を問い直し、経済情報の透明性と社会的理解を高める独創的な内容として高く評価された。特に、審査員長・氷見野副総裁からは、政策コミュニケーション改革に関する斬新なアイデアとして極めて高い評価を受け、その成果に対して特別に「審査員長賞」が授与される結果となった。
学生たちは次のように喜びを語っている。
・森山颯太さん（4年）：「優秀賞に加え、審査員長賞までいただけたことは大きな誇りです。質疑討論を通じて自分たちの提案が社会的に意義あるものだと実感しました。」
・山本渉太さん（3年）：「二つの賞を同時に受賞できたことは想像以上の成果です。今後も社会に役立つ研究を続けたいです。」
指導教員の阿部 廉 教授も、「全国133編の中から優秀賞と審査員長賞を同時に受賞した意義は極めて大きい。特に審査員長賞は、日本銀行の政策情報の受発信に関する挑戦的な提案として特別に顕彰されたものです。学生の努力と研究姿勢が社会に認められたことは本学の誇りです。」とコメントした。
今回の受賞は、政策提言全国大会における準優勝という快挙であり、本学開学以来初となる歴史的成果である。学生の探究心と社会的実践力を示すものとして、学術文化の振興に大きく寄与する快挙といえるだろう。本学は、今後も挑戦する学生を応援し、さらなる飛躍を後押ししていく。
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人 帝京平成大学 入試課
住所：東京都豊島区東池袋2-51-4
TEL：03-5843-3200
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
