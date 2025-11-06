41歳で妊娠を実現 温石トリートメント「バザルト（R）」妊活サポート実績レポート
認定サロンから届いた、温熱ケアによる妊活サポートの記録
バザルト（R）スクール本部（株式会社ウェルフィット／東京・神田）では、全国の認定サロンで実施されている妊活サポートの実績を取材・記録しています。
今回紹介するのは、東京都墨田区の認定サロン「女性のためのサロン ケープラス」（担当セラピスト：原）に寄せられた、41歳で妊娠を実現したお客様の事例です。
お客様は育児と不妊治療の両立に不安を感じながらも、週1～2回・計9回のペースで施術を継続。冷え性や肩こりなどの不調に悩まれていましたが、「施術後は全身が温まり、汗をかいても心地よい。リラックスできる時間が支えになった」と話されています。
施術開始から約4カ月後、体外受精の移植1回で妊娠が判明。「今回は難しいと思っていたので、結果を聞いて驚きました」とコメント。41歳での成功は「奇跡のよう」と振り返っています。
施術を担当した原セラピスト自身も不妊治療や流産を経験しており、「妊活は“がんばりすぎ”てしまう方が多い。
サロンでは、心と体を同時にゆるめるケアを大切にしています」と語ります。
妊活中の女性たちの心身に寄り添い、冷え・血流・ホルモンバランスの改善をサポートしているとのことです。
【サロン情報】
女性のためのサロン ケープラス（東京都墨田区）
担当セラピスト：原
HP:https://kplus-beauty-salon.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333706&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333706&id=bodyimage2】
全国で広がる「温める力」を届ける輪
バザルト（R）温石トリートメントは、従来のホットストーンの温熱効果をさらに高めた遠赤外線温熱技術です。
深部加温による血流促進とリラクゼーションを両立し、妊活・温活・美容など幅広い分野で活用されています。
この技術は、バザルト（R）スクールで教育・認定を受けたセラピストのみが提供できるもの。
全国のサロンでは、地域に根ざした妊活サポートを展開しており、同様の報告が次々と寄せられています。
今後も本部では、全国のサロンの実績を取材・共有し、温熱ケアによる心と体のサポートの輪を広げてまいります。
