不動産クラウドファンディング市場規模、シェア分析、成長予測および主要メーカー（2035年）
KDマーケットインサイト社は、『不動産クラウドファンディング市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』というタイトルの市場調査報告書を発表いたしました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいてビジネス判断を下すための参考資料となっています。本調査報告書では、KDマーケットインサイトの研究者が一次および二次の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、そして市場参入（GTM）戦略の理解を行いました。
世界の不動産クラウドファンディング市場に関する 調査報告書によると、この市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率45.3%を予測し、2035年末までに7,785億米ドルの 市場規模を創出すると予測されています。2025年の市場規模は918億米ドルでした。
市場概要
不動産クラウドファンディング市場は、デジタルイノベーションによって不動産投資のあり方が変化する中で、世界的に力強い成長を見せています。この新しい資金調達モデルは、個人投資家および機関投資家がオンラインプラットフォームを通じて共同で不動産プロジェクトに投資することを可能にし、これまで大規模投資家に限定されていた不動産市場へのアクセスを民主化しました。
不動産クラウドファンディングでは、商業用、住宅用、産業用、複合用途開発などの不動産に投資でき、賃貸収入、利息、または資本増価を通じて収益を得ることができます。このモデルは、テクノロジー、透明性、そして部分所有の仕組みを活用し、不動産投資をより身近で柔軟かつ分散可能なものにしています。
市場拡大の背景には、フィンテックプラットフォームの普及、代替投資への関心の高まり、そして世界的な経済不安の中で安定資産としての不動産需要の増加があります。クラウドファンディングは、低い参入コスト、ポートフォリオ分散、そしてパッシブ収入の可能性によって投資家を引き付けています。
さらに、米国証券取引委員会（SEC）や欧州クラウドファンディングサービスプロバイダ規制（ECSPR）、アジア各国の類似制度など、デジタル投資を支援する規制枠組みの整備が進み、投資家保護とプラットフォームの信頼性が強化されています。
市場規模とシェア
世界の不動産クラウドファンディング市場は過去10年間で急速に発展しており、投資家の参加拡大とデジタルアクセスの向上によって総取引量が着実に増加しています。現在は北米とヨーロッパが市場をリードしていますが、アジア太平洋地域、特に日本、シンガポール、韓国が成長の鍵を握る新興地域として注目されています。
機関投資家の参加も増加しており、大口投資家がクラウドファンディングプラットフォームと提携して大規模プロジェクトを共同出資する動きが見られます。市場内では、不動産資産の持分を所有できるエクイティ型クラウドファンディングが最大シェアを占めており、次いで開発業者への融資により固定利回りを得るデット型クラウドファンディングが続きます。
都市化の進展、不動産価格の上昇、オンライン投資プラットフォームへの移行が需要を押し上げています。さらに、ブロックチェーン、トークン化、スマートコントラクトの導入により、より透明で効率的な投資プロセスが実現しています。
不動産クラウドファンディング市場は、デジタルイノベーションによって不動産投資のあり方が変化する中で、世界的に力強い成長を見せています。この新しい資金調達モデルは、個人投資家および機関投資家がオンラインプラットフォームを通じて共同で不動産プロジェクトに投資することを可能にし、これまで大規模投資家に限定されていた不動産市場へのアクセスを民主化しました。
