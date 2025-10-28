古都の新たな響き：文化の継承の中で未来の都市へ歩む

鄭州（中国）、2025年10月28日 /PRNewswire/ -- 10月22日から25日にかけて、「世界市長対話・鄭州並びに2025国際観光都市市長フォーラム」が河南省鄭州市で開催された。フォーラムのテーマは「古都の文化を継承し、都市再生に力を与える」であり、イタリア、スペイン、ブルガリア、ニュージーランドなど各国の市長、都市代表および世界各地の専門家や学者ら約300名のゲストが集まり、都市再生と文化伝承の融合について議論を交わした。



「世界市長対話・鄭州並びに2025鄭州国際観光都市市長フォーラム」会場（新華社記者 郝源 撮影）



鄭州は全国に先駆けて「文化財考古前置改革」を実施し、「まず考古調査、次に建設」という保護メカニズムを確立し、都市建設における文化財保護の制度的な保障を整えた。

実践の面でも、鄭州は独自の道を切り開いている。鄭州商城国家考古遺跡公園の計画では、設計チームが「市民が触れられる体験」を重視し、3600年前の商代の城壁を現代生活に溶け込ませている。さらに、「街路の骨格を残し、文化的業態を取り入れる」という方針のもとで整備された阜民里文化街区では、伝統と現代が融合したテーマ空間が創出されている。

イタリア・アスティ県のマウリツィオ・ラセーロ知事は「近代化の過程において、鄭州は自らの伝統と歴史を忘れなかった。」と感慨深く語った。彼は産業融合の観点からアスティ県の経験を「私たちは歴史的遺跡を文化センターへと転換し、ワインの伝統を生かして体験型観光を発展させてきました。これにより、文化遺産を保護すると同時に、新たな生命力を吹き込むことができたのです。」と紹介した。

スペイン・パロメケ市のフアン・デ・ディオス・ペレス・ガルシア市長は、鄭州を「歴史と文化の香り漂う都市」と評価し、旧市街の景観を守りながらも現代的で洗練された要素を取り入れている点を高く評価した。彼は「能動的保護」という理念を提唱し、伝統的な街並みの風貌を保ちながら、巧みに現代的要素を融合させることで、歴史的都市空間の持続的な進化を実現すべきだと述べた。

ニュージーランド・ロトルア市のタニア・アリシア・タプセル市長は、鄭州が現代技術を活用して伝統文化を再現している点に注目し、それが雇用の創出だけでなく経済成長の促進にもつながっていると指摘した。さらに、彼女は両都市間の協力を一層強化したいという意向を示した。

河南省委常務委員・鄭州市党委書記の安偉氏はまとめとして次のように述べた。「都市の再生とは、単なる修復や再建ではなく、都市という生命体の有機的な成長である。あらゆる都市が、文化的革新と発展を融合させる独自の道を探る必要がある。」

