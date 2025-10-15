レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 都市型航空モビリティ市場は、自律飛行タクシー、先進インフラ、スマートシティ統合を原動力として、2033年までに233億米ドルに達すると予測されている
都市型航空モビリティ市場は、2024年に45億4,000万米ドルと評価され、著しい拡大が見込まれています。予測期間中に年平均成長率（CAGR）36.70％で成長し、2033年までに233億米ドルに達すると予測されています。先進航空モビリティとも呼ばれる都市航空モビリティは、大都市圏における旅客輸送、貨物配送、緊急サービス向けに安全で持続可能かつ費用対効果の高い航空ソリューションを提供する未来型交通エコシステムを構想している。この革新的なアプローチは、混雑した地上交通網に代わる効率的な選択肢を提供することで、都市のモビリティを再定義することを目指している。
市場の成長を牽引するeVTOL航空機の出現
都市の空気移動性の景色の主要な成長の運転者は電気縦の離陸および着陸（eVTOL）航空機の急速な進歩です。 これらの航空機は、静かかつ効率的に動作するように設計されており、従来のヘリコプターや小型飛行機と比較して炭素排出量を大幅に削減しています。 コンパクトデザインおよび縦の離陸の機能はそれらを限られたスペースおよび高い交通渋滞の密な都市環境のために非常に適したようにする。 evtolは、旅客および貨物の両方の用途向けに開発されており、オンデマンドの短距離飛行の可能性を提供しています。 電池技術、推進システム、および安全機構の革新により、これらの車両は商業的使用のためにますます実行可能になっています。 新興企業、確立された航空宇宙企業、ライドシェアリングプラットフォームからの投資が増加しているため、evtolは都市交通を変革し、より環境に優しいモビリティソリューションに向けた世界的な推進を支援する立場にあります。
規制上の課題と投資障壁
強力な成長の可能性にもかかわらず、都市型航空モビリティ市場は重大な課題に直面しています。 UAMの採用には、政治的、経済的、社会的、技術的、法的な障壁を乗り越える必要があります。 大規模な導入には、航空機の開発、インフラ、運用の枠組みに高い設備投資が必要です。 さらに、安全性、プライバシー、および空域管理に関する規制上の監督は、依然として市場拡大を制限する重要な要因です。 現在の法律と認証プロセスはまだ進化しており、広範な公共の展開は、技術革新と規制政策との間の効果的な整合性にかかっています。 FAAのUAS統合パイロットプログラム、Uamグランドチャレンジ、ルール作成委員会などの共同イニシアチブは、これらの制約に対処するために取り組んでいますが、法的および運用上のハードルは、いくつかの地域で市場の浸透を遅らせ続けています。
重要な機会としてのインフラ開発
インフラ開発は、都市型航空モビリティ市場のための極めて重要な機会として浮上しています。 成功したUAMの実装は、高度な航空機だけでなく、vertiports、メンテナンスハブ、統合された航空交通管理システムなどの支援インフラストラクチャにも依存しています。 都市計画家やテクノロジー企業は、屋上、駐車場、交通ハブなど、既存の都市空間に組み込むことができる垂直ポートを積極的に設計しています。 これらの端末は、充電、搭乗、安全運航、および迅速な航空機のターンアラウンドをサポートすることが期待されています。 既存の交通ネットワークとのシームレスな統合は、都市交通の伝統的なモードを置き換えるのではなく、補完するために不可欠です。 強力な都市航空交通管理システムは、多数の低高度航空機の安全かつ効率的な調整を確保するために不可欠であり、市場の成長レバーとしてのインフ
