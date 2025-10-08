京進グループHOPPA主催教育講演会「教育に科学的根拠を」慶応義塾大学 中室 牧子 教授 基調講演







京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。