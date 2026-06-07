『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』映画限定フォーム＆入場者特典解禁
『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画2026』より、映画限定フォーム「仮面ライダーゼッツエージェンドリーム」「ギャバン・インフィニティ・アポロン」が初公開された。また、第1弾入場者特典の配布も決定した。
【写真】映画限定フォーム「ギャバン・インフィニティ・アポロン」
『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろずばく）が、史上初「胸に装着する変身ベルト（ゼッツドライバー）」で変身。悪夢の怪人「ナイトメア」から人類を救うため、ミッションを遂行する物語。妹の美浪が本当は莫と血のつながりのないエージェントで、実の父はまさかの…？ テレビシリーズで第2章を迎えている仮面ライダーゼッツの映画が、今夏初登場する。
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）は、スーパー戦隊シリーズの後枠となる新ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」の第1弾。1982年の『宇宙刑事ギャバン』の精神を踏襲し、多元宇宙（コスモレイヤー）を舞台に、次元を超えられるギャバンが各次元で発生する「エモルギー犯罪」を解決していく超次元英雄譚（たん）だ。
このたび、本作限定フォームが解禁。
映画『仮面ライダーゼッツ』からは、万津莫（よろずばく）が変身する新フォーム“仮面ライダーゼッツエージェンドリーム”が登場。遂にエージェント全員集合を果たす極秘防衛機関CODE。その全員の“夢の力”を駆使して戦う、まさに奇跡の姿だ。
最恐の敵・仮面ライダー夢現（玖門宗馬／曽野舜太／M！LK）との戦いの中で莫が手に入れる、カラフルで強い存在感を放つ“ゼッツエージェンドリームドライバー”を用いて変身することができる本フォーム。白と鮮やかなエメラルドグリーンを基調とし、神々しいゴールドの装甲がその壮大さとクールさを際立たせ、圧倒的なオーラを感じさせるデザインに仕上がっている。
特別感がありながらも、その色味からどこか“仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト”も感じさせるようなこの姿は、莫のエージェントとしてのこれまでの積み重ねを表しているかのよう。テレビシリーズの中でも莫がずっと憧れ、悩み、向き合い続けた“エージェント”という言葉を遂に冠した本フォーム。未知なる力で、夢の世界を脅かす強大な敵・仮面ライダー夢現にどのように立ち向かっていくのか？
映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』からは、弩城怜慈（どきれいじ）が蒸着する新フォーム“ギャバン・インフィニティ・アポロン”の姿が明らかに。
これまで使用する武器の変化はあっても、フォーム自体に変化は無かったギャバン。劇場版で遂に最新フォームへの進化を果たす。最凶の敵・ギャバンキラー（長谷誠／高橋努）との苛烈を極める死闘の中、相棒であるゲキドーエモルギーが強大なエモルギア“ゲキドーエモルギー・アポロン”へ。その力を全身にまとい、怜慈は限界を超えた新たな姿“ギャバン・インフィニティ・アポロン”へと蒸着を遂げる。
解禁されたスチールからは、左胸からあふれ出た炎がまるで燃え盛る魂のように、肩から全身へ、更には体の外までも輪を描いて光っていることがわかる。烈々たる炎と、それを映えさせるメタリックレッドのコンバットスーツは、怜慈の熱い心をそのまま体現したかのようなデザインとなっている。
ゲキドーエモルギー・アポロンは、怜慈のどんな感情から生まれたものなのか。なぜ怜慈はギャバン・インフィニティ・アポロンに蒸着するに至ったのか。そしてテレビシリーズでの姿と大きく異なるこのフォームは、果たしてどのような激闘を繰り広げるのか―？
さらに今回第1弾入場者特典として、「カード2枚セット＆エージェントカードケース」を全国合計30万セット限定で配布することが決定。
映画『仮面ライダーゼッツ』より、万津莫と映画限定フォーム“仮面ライダーゼッツエージェンドリーム”をデザインしたカードと、ゲストキャストの曽野演じる玖門宗馬と仮面ライダー夢現が描かれた豪華カードがセットに。さらに、このカードを収納できるエージェントカードケースもついてくる。
『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画2026』は、7月24日より全国公開。
【写真】映画限定フォーム「ギャバン・インフィニティ・アポロン」
『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろずばく）が、史上初「胸に装着する変身ベルト（ゼッツドライバー）」で変身。悪夢の怪人「ナイトメア」から人類を救うため、ミッションを遂行する物語。妹の美浪が本当は莫と血のつながりのないエージェントで、実の父はまさかの…？ テレビシリーズで第2章を迎えている仮面ライダーゼッツの映画が、今夏初登場する。
このたび、本作限定フォームが解禁。
映画『仮面ライダーゼッツ』からは、万津莫（よろずばく）が変身する新フォーム“仮面ライダーゼッツエージェンドリーム”が登場。遂にエージェント全員集合を果たす極秘防衛機関CODE。その全員の“夢の力”を駆使して戦う、まさに奇跡の姿だ。
最恐の敵・仮面ライダー夢現（玖門宗馬／曽野舜太／M！LK）との戦いの中で莫が手に入れる、カラフルで強い存在感を放つ“ゼッツエージェンドリームドライバー”を用いて変身することができる本フォーム。白と鮮やかなエメラルドグリーンを基調とし、神々しいゴールドの装甲がその壮大さとクールさを際立たせ、圧倒的なオーラを感じさせるデザインに仕上がっている。
特別感がありながらも、その色味からどこか“仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト”も感じさせるようなこの姿は、莫のエージェントとしてのこれまでの積み重ねを表しているかのよう。テレビシリーズの中でも莫がずっと憧れ、悩み、向き合い続けた“エージェント”という言葉を遂に冠した本フォーム。未知なる力で、夢の世界を脅かす強大な敵・仮面ライダー夢現にどのように立ち向かっていくのか？
映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』からは、弩城怜慈（どきれいじ）が蒸着する新フォーム“ギャバン・インフィニティ・アポロン”の姿が明らかに。
これまで使用する武器の変化はあっても、フォーム自体に変化は無かったギャバン。劇場版で遂に最新フォームへの進化を果たす。最凶の敵・ギャバンキラー（長谷誠／高橋努）との苛烈を極める死闘の中、相棒であるゲキドーエモルギーが強大なエモルギア“ゲキドーエモルギー・アポロン”へ。その力を全身にまとい、怜慈は限界を超えた新たな姿“ギャバン・インフィニティ・アポロン”へと蒸着を遂げる。
解禁されたスチールからは、左胸からあふれ出た炎がまるで燃え盛る魂のように、肩から全身へ、更には体の外までも輪を描いて光っていることがわかる。烈々たる炎と、それを映えさせるメタリックレッドのコンバットスーツは、怜慈の熱い心をそのまま体現したかのようなデザインとなっている。
ゲキドーエモルギー・アポロンは、怜慈のどんな感情から生まれたものなのか。なぜ怜慈はギャバン・インフィニティ・アポロンに蒸着するに至ったのか。そしてテレビシリーズでの姿と大きく異なるこのフォームは、果たしてどのような激闘を繰り広げるのか―？
さらに今回第1弾入場者特典として、「カード2枚セット＆エージェントカードケース」を全国合計30万セット限定で配布することが決定。
映画『仮面ライダーゼッツ』より、万津莫と映画限定フォーム“仮面ライダーゼッツエージェンドリーム”をデザインしたカードと、ゲストキャストの曽野演じる玖門宗馬と仮面ライダー夢現が描かれた豪華カードがセットに。さらに、このカードを収納できるエージェントカードケースもついてくる。
『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画2026』は、7月24日より全国公開。