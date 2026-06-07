芸能人の“プロポーズ”エピソードにビックリ＆感動【ジューンブライド】
6月に結婚式を行うと一生幸せな結婚生活を送ることができるとされる「ジューンブライド」。さらに6月第1日曜日となる本日は、日本記念日協会が「プロポーズの日」に認定している。芸能人にとっても一生に一度の行事は特別なもの。中には、ロマンチックであったり、驚きのエピソードを有している人も。今回はそんな芸能人のプロポーズエピソードを紹介したい。
【写真】元AKB48人気メンバーに人気女優も 素敵プロポーズエピソード
■ 板野友美×高橋奎二
元AKB48の板野友美が、2021年に結婚したプロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手から受けたプロポーズもロマンチックなものだった。
2人が訪れたレストランで食事をしていると、突然高橋が「トイレに行く」と言い残して離席。10分経っても戻ってこないため板野が困惑していると、店員から「お連れ様がお呼びです」と呼ばれる。板野が歩いていくと、キャンドルライトが並べられた40mほどの“光の道”が出現。そこを歩いて屋上に上がると、108本のバラの花束を持った正装の高橋が待っており、「絶対に幸せにします」とプロポーズされたという。
■ 田中麗奈
女優の田中麗奈は2016年に医師と結婚したが、プロポーズされた場所はなんともドラマチック！
田中は同年2月放送の『アナザースカイ』（日本テレビ系）の収録で思い出の地、台湾を訪れた。そのロケから帰国した時、空港で出迎えてくれた今の夫から婚約指輪を渡され、求婚されたという。2人はその足で入籍の手続きをしに出向いた。まるでドラマや映画のようなエピソードに、司会の今田耕司も驚いていた。
【写真】元AKB48人気メンバーに人気女優も 素敵プロポーズエピソード
■ 板野友美×高橋奎二
元AKB48の板野友美が、2021年に結婚したプロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手から受けたプロポーズもロマンチックなものだった。
■ 田中麗奈
女優の田中麗奈は2016年に医師と結婚したが、プロポーズされた場所はなんともドラマチック！
田中は同年2月放送の『アナザースカイ』（日本テレビ系）の収録で思い出の地、台湾を訪れた。そのロケから帰国した時、空港で出迎えてくれた今の夫から婚約指輪を渡され、求婚されたという。2人はその足で入籍の手続きをしに出向いた。まるでドラマや映画のようなエピソードに、司会の今田耕司も驚いていた。