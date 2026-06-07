¡Ø¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¤ÈÎø¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡ÙºÇ½ª²ó¡¡¥¨¡¼¥¿¡õ¤¯¤ë¤ß¤Î·ëËö¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê·ëËö¡×¡Ö¤¤å¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÎÀ¼
¡¡Snow Man¤ÎµÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¤ÈÎø¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÅÚÍË23»þ¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤¬6Æü¤ËÊüÁ÷¡£¥¨¡¼¥¿¡ÊµÜ´Ü¡Ë¤È¤¯¤ë¤ß¡Ê±±ÅÄ¤¢¤µÈþ¡Ë¤Î·ëËö¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥Þ¡Ø¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¤ÈÎø¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡ÙºÇ½ª²ó¡¡¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¥¨¡¼¥¿¡ÊµÜ´ÜÎÃÂÀ¡Ë¡õ¤¯¤ë¤ß¡Ê±±ÅÄ¤¢¤µÈþ¡Ë
¡¡¥ì¥ª¡ÊÈÖ²ÈÅ·¿ó¡Ë¤«¤é¡¢¥¨¡¼¥¿¤¬¤¤¤ÄÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤â¤·¤â½é´ü²½¤¹¤ëµ¡Ç½¤Þ¤Ç²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤¯¤ë¤ß¤ÏÈá¤·¤ß¤ò¤³¤é¤¨¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Øµ¢¤ë¤è¤¦¥¨¡¼¥¿¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Í¡¤¹¡£¤½¤·¤Æµ¢´Ô¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢°ì½ï¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ²á¤´¤½¤¦¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¥¨¡¼¥¿¤ÏÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥ì¥ª¤Ï¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¸Â³¦¤ËÍè¤Æ¤ë¡£¤¹¤°¤Ë½é´ü²½¤ò»Ï¤á¤Ê¤¤¤È¡×¤È¾Ç¤ë¡£¥¨¡¼¥¿¤Ï¡Ö¤¯¤ë¤ß¤µ¤ó¡£¤ä¤Ï¤ê¤¢¤Ê¤¿¤ò»Ä¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¤Ïµ¢¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¥ì¥ª¤Ï¡Ö¥À¥á¤À¤è¡£·¯¤ò¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤¬¡¢¥¨¡¼¥¿¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÈà½÷¤ÎÂ¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¤¯¤ë¤ß¤Ë¿¨¤ì¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤ÈËº¤ì¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¹ð¤²¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤¯¤ë¤ß¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬»ä¤Î¤³¤È¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ë¡£»þÂô¥¨¡¼¥¿¡¢¤³¤Î»þÂå¤ËÍè¤Æ¡¢»ä¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¹¥¤¡£ÁÇÄ¾¤Ë¤½¤¦»×¤¨¤ë»ä¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¡£¥¨¡¼¥¿¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤³¤½¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢»Ø¥Ï¡¼¥È¤ò¤¯¤ë¤ß¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¿¤Ï½é´ü²½¤µ¤ì¡¢Ì¤Íè¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥¨¡¼¥¿¤È¥ì¥ª¤¬Éô²°¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¤È¡¢¤¯¤ë¤ß¤ÏÀ¼¤ò¾å¤²¤ÆÎÞ¤òÎ®¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ10¥õ·î¸å¡£¤¯¤ë¤ß¤ÏÌ¡²èÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ÆÍÁ³¥¨¡¼¥¿¤¬¤¯¤ë¤ß¤ÎÉô²°¤Ë¸½¤ì¤¿¡£¤¯¤ë¤ß¤Ï¶Ã¤¡¢¥¨¡¼¥¿¤Ï¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¤ª¸µµ¤¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤à¡£¤¯¤ë¤ß¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡¡µ²±¤ÏÁ´Éô¤Ê¤¯¤·¤¿¤Ï¤º¤¸¤ã¡Ä¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¥¨¡¼¥¿¤Ï¡ÖÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿ÀÈø¤¯¤ë¤ß¤µ¤ó¡£»ä¤¬½é¤á¤ÆÎø¤ò¤·¤¿¤¢¤Ê¤¿¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¤¯¤ë¤ß¤Ï¥¨¡¼¥¿¤ËÊú¤¤Ä¤¡¢¥¨¡¼¥¿¤Ï¡Ö¼ºÎé¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¹Ô¤¦¤¢¤ì¤ò¡¢º£¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¡Ä¡×¤È¸À¤¤¡¢2¿Í¤Ï¥¥¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¿¤¬¤¯¤ë¤ß¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤å¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê·ëËö¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ°¦¤À¤Ê¡×¡ÖÎÉ¤¤¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÂ¿¹¬´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÁÇÅ¨¤Ê¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥Þ¡Ø¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¤ÈÎø¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡ÙºÇ½ª²ó¡¡¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¥¨¡¼¥¿¡ÊµÜ´ÜÎÃÂÀ¡Ë¡õ¤¯¤ë¤ß¡Ê±±ÅÄ¤¢¤µÈþ¡Ë
¡¡¥ì¥ª¡ÊÈÖ²ÈÅ·¿ó¡Ë¤«¤é¡¢¥¨¡¼¥¿¤¬¤¤¤ÄÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤â¤·¤â½é´ü²½¤¹¤ëµ¡Ç½¤Þ¤Ç²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤¯¤ë¤ß¤ÏÈá¤·¤ß¤ò¤³¤é¤¨¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Øµ¢¤ë¤è¤¦¥¨¡¼¥¿¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Í¡¤¹¡£¤½¤·¤Æµ¢´Ô¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢°ì½ï¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ²á¤´¤½¤¦¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤¯¤ë¤ß¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬»ä¤Î¤³¤È¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ë¡£»þÂô¥¨¡¼¥¿¡¢¤³¤Î»þÂå¤ËÍè¤Æ¡¢»ä¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¹¥¤¡£ÁÇÄ¾¤Ë¤½¤¦»×¤¨¤ë»ä¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¡£¥¨¡¼¥¿¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤³¤½¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢»Ø¥Ï¡¼¥È¤ò¤¯¤ë¤ß¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¿¤Ï½é´ü²½¤µ¤ì¡¢Ì¤Íè¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥¨¡¼¥¿¤È¥ì¥ª¤¬Éô²°¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¤È¡¢¤¯¤ë¤ß¤ÏÀ¼¤ò¾å¤²¤ÆÎÞ¤òÎ®¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ10¥õ·î¸å¡£¤¯¤ë¤ß¤ÏÌ¡²èÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ÆÍÁ³¥¨¡¼¥¿¤¬¤¯¤ë¤ß¤ÎÉô²°¤Ë¸½¤ì¤¿¡£¤¯¤ë¤ß¤Ï¶Ã¤¡¢¥¨¡¼¥¿¤Ï¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¤ª¸µµ¤¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤à¡£¤¯¤ë¤ß¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡¡µ²±¤ÏÁ´Éô¤Ê¤¯¤·¤¿¤Ï¤º¤¸¤ã¡Ä¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¥¨¡¼¥¿¤Ï¡ÖÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿ÀÈø¤¯¤ë¤ß¤µ¤ó¡£»ä¤¬½é¤á¤ÆÎø¤ò¤·¤¿¤¢¤Ê¤¿¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¤¯¤ë¤ß¤Ï¥¨¡¼¥¿¤ËÊú¤¤Ä¤¡¢¥¨¡¼¥¿¤Ï¡Ö¼ºÎé¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¹Ô¤¦¤¢¤ì¤ò¡¢º£¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¡Ä¡×¤È¸À¤¤¡¢2¿Í¤Ï¥¥¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¿¤¬¤¯¤ë¤ß¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤å¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê·ëËö¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ°¦¤À¤Ê¡×¡ÖÎÉ¤¤¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÂ¿¹¬´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÁÇÅ¨¤Ê¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£