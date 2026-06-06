『コナン』×『プリキュア』コラボの裏側を、監督＆プロデューサーがネタバレ対談【後編】
『名探偵コナン』と『プリキュア』という、長年愛され続けてきた2つの人気シリーズによる異色のコラボレーション。前編では、その企画がどのようにして成立したのか、その背景に迫った。本稿では、実際の制作現場に目を向け、異なる世界観をいかにすり合わせ、ひとつの作品として成立させていったのか、その試行錯誤の過程と手応えをひもといていく。監督・プロデューサー両陣が「前人未踏」と語った一度きりのコラボだが、夢はまだまだ膨らむようで――。
【写真】『コナン』×『プリキュア』コラボ回の場面カットギャラリー
■試行錯誤の先にあった手応え 制作現場で起きていたこと
【コナンチーム】
■山本泰一郎（やまもと やすいちろう）監督
1961年神奈川県生まれ、埼玉県出身。アニメーション監督・演出家・アニメーター。1996年の『名探偵コナン』テレビシリーズ開始当初から参加し、第119話以降で監督を担当。劇場版にも第1作から携わり、第8〜14作で監督を務める。2012年より再びテレビシリーズ監督を担当。
■藤堂真孝（とうどう まさたか）プロデューサー
1983年生まれ、香川県出身。2005年トムス・エンタテインメント入社。テレビ・劇場版アニメーションの制作に従事。主な担当作品に『名探偵コナン』『ゼロの日常』『犯人の犯沢さん』など。CMではマクドナルド「チキンタツタ×名探偵コナン」を手がける。
【プリキュアチーム】
■川崎弘二（かわさき こうじ）シリーズディレクター
1990年生まれ、埼玉県出身。東映アニメーション所属のシリーズディレクター・演出家。2013年入社後、『マジンボーン』で演出デビュー。『プリキュア』シリーズ各話演出のほか、『ONE PIECE FILM RED』パート演出、『逃走中 グレートミッション』チーフディレクターを務める。
■荒牧壮也（あらまき まさや）プロデューサー
1990年生まれ、千葉県出身。プロデューサー。新卒から約10年間アニメ制作会社にて勤務し、2023年に東映アニメーションへ入社。『わんだふるぷりきゅあ！』でアシスタントプロデューサーを務めたのち、『名探偵プリキュア！』でプロデューサーを担当。
――収録を終えて、制作陣としての手応えや達成感を教えてください。
川崎SD：まずは無事に形にできたという意味で、ひと安心しています。お互いの魅力を引き出し合い、より高め合える形にできたのであれば、これ以上ない結果です。両作品のファンの方にも、そう感じていただける内容になっていると思います。
山本監督：『コナン』側としては、やはりプリキュアの変身シーンをどう表現するかが大きなポイントでした。さまざまな制約がある中での再現でしたが、その魅力がしっかり伝わる形になっていればうれしいですね。
藤堂P：それぞれの主人公が同じ画面に立つ中で、パワーバランスは一つの課題でした。ただ、収録ではキャストの皆さんが見事に両者を引き立て合い、自然に並び立つ形を作ってくださったと感じています。その結果、コラボとして“共に活躍する姿”をしっかり描くことができました。両作品のファンの方には、その点にも注目してご覧いただけたのではないかと思います。
荒牧P：今回のコラボは、成立した時点で大きな達成感がありましたが、どうせやるなら想像をさらに超えたい！ そんな思いから、アイキャッチの変更や“眠りのあんな”、サッカーボールアクションなど、さまざまな調整に踏み込ませていただきました。そうした無茶とも言える提案を受け止めてくださった監督や現場の皆さんには感謝していますし、それらがしっかりと形になったことに、強い手応えを感じています。
――制作過程で印象に残っている出来事について教えてください。
川崎SD：『プリキュア』側の現場で印象的だったのは、その熱量の高さです。「コナンをやるの!?」という驚きとともに、普段は控えめなスタッフも「自分が描きたい！」と次々に手を挙げていく。そんな熱気の中で、カットが一気に埋まっていくような、特別な空気感がありました。
また、作画面でも、『コナン』の絵をどう『プリキュア』の世界観に落とし込むか、何度も試行錯誤を重ねていました。柔らかさとシャープさ、そのバランスを細かく調整することで、並んだときに違和感のない仕上がりになったと思います。現場全体としても「いいものを作る」という強い意識があり、負けられないという思いで取り組んでいました。普段はできない挑戦ができたからこそ実現したコラボであり、本当にありがたい機会だったと感じています。
藤堂P：熱量という点では、『コナン』側のスタッフも同じでした。東映アニメーションさんに負けない、という強い気持ちで臨んでいましたね。
荒牧P：あと、コラボ回のサブタイトルについては、かなり時間をかけて考えました。3〜4週ほど検討を重ねて、毎回「もう少し待ってください」とお伝えしながら、本当に熟考していたんです。漢字で別の意味を読ませるような仕掛けを、どうしても入れたくて（笑）。
川崎SD：みんなで英訳辞典を引きながら、いろいろと検討しましたね。「名探偵の“共演”」と書いて“デュエット”にするか、“コラボレーション”にするか、といった具合で。そんな紆余曲折を経て、“アッセンブル”に決まりました（笑）。
――魅力的なサブタイトルも『コナン』ならではですよね（笑）。アフレコ現場の様子はいかがでしたか？
山本監督：『コナン』のアフレコ現場では、「NEXT CONAN’S HINT」のパートでキャラクター同士が絡む場面もあり、そこは比較的自由に演じてもらっていました。そうしたやり取りはとても印象的で、本編では制約が多い分、ああした遊びのある空気感がより際立っていたように感じます。
荒牧P：その収録に関して言うと、『プリキュア』チームは全員かなり緊張して現場に入っていました。本当にガチガチで（笑）。初めてのスタジオですし、子どもの頃から見ていた方々が目の前にいる状況でもあって。中でも、明智あんな（キュアアンサー）役の千賀光莉さんは新人ということもあり、触れたらカンカンと音がしそうなくらい緊張していましたね。
ただ、現場はとても温かくて、千賀さんもすぐに緊張がほぐれていきました。マイク前に立つ前から自然に会話が生まれていて、その時点で安心している様子だったのが印象的でした。こうした空気感を30年にわたって積み重ねてきた現場なんだと思うと、本当にすごいことだと感じました。あと、僕らは警備員のガヤとしても出演させていただいたんですよね。
川崎SD：まさか警視庁に入れるとは、という感じでしたね（笑）。『プリキュア』の収録では、高山みなみさんの声が入った瞬間に、現場の空気が一変したんです。「おねえさんたち、何してるの？」とコナンの声が響いたときには、「本当にコナンが来た」と実感するような瞬間でした。
■“新たに生まれた表現”とその可能性
――今回のコラボで「単独作品では生まれなかった」と感じる表現には、どのようなものがありますか？
藤堂P：コナンとプリキュアが2人で必殺技を編み出すシーンは、このコラボならではの見どころだと思います。一度きりの瞬間でもありますし、ファンのみなさんにも注目していただけたのではないかと思っています。
荒牧P：『プリキュア』側も同じです。キック力増強シューズで敵を攻撃するようなことは、もうないと思いますし（笑）。ニジー役の松岡禎丞さんも、攻撃を受けたときのリアクションを普段より大きく演じてくださっているので、そうした違いも楽しんでいただけたのかなと思います。
川崎SD：あとは演出面でいうと、『プリキュア』のリアリティラインを一段引き上げています。普段であれば柔らかく描く部分も、コナンが登場するということで、ガラスが消えるトリックなど科学的な要素を取り入れました。また、警察や鑑識が登場するなど、行政がきちんと機能している描写も加えています。いつもは不思議なアイテムを使ってプリキュアたちが事件を解決しているのですが、今回のコラボではより現実的なアプローチで描くことを意識しました。
藤堂P：そういう意味では、『コナン』側は逆でしたね。普段の犯人像とは少し違って、ファンタジー寄りに振った表現になっているというか。ハンニンダーのような存在が登場するなど、そのあたりも今回ならではだと思います。
――キャラクターデザインの異なる両作を同一画面に落とし込むにあたり、特に難しかった点や工夫されたポイントを教えてください。
川崎SD：キャラクター同士の等身を合わせるのは、特に苦労した部分でした。頭身やバランスも異なる中で、それを同じ画面でどう成立させるかは大きな課題でした。今回はコナンをそのまま出すのではなく、「同じ世界で生きている」と感じられるバランスを取る必要があり、その調整にはかなり苦心しました。
山本監督：『コナン』側としても、『プリキュア』のデザインを踏まえつつ、こちらの作風に寄せていく必要がありました。同時に、ニジーをはじめとしたキャラクターをどう落とし込むかという難しさもあり、そのあたりは現場が試行錯誤しながら丁寧に仕上げてくれたと思います。
荒牧P：設定画を見たときは、「おおっ」と思わず歓声が上がりましたね。ニジーのイケメン度もかなり際立っていて印象的でしたし、あんなも目元を調整することで一気に『コナン』の世界観になっていたのがすごいなと感じました。
川崎SD：やはり目元は、そのキャラクターを象徴する大事な要素だと感じました。そこを少し変えるだけで、一気に『コナン』の世界観になるんだと実感しましたね。
藤堂P：加えて、衣装は改変できないため、オリジナルデザインにいかに忠実であるかという点にもこだわりました。その一方で、『プリキュア』の彩度の高い色使いと、『コナン』の落ち着いたトーンとの違いをどうなじませるかも大きな課題で、スタッフが細部まで気を配りながら調整していたと感じています。
川崎SD：『プリキュア』側でも、肌の明るさは少しずつ調整していきました。これ以上上げるとコナンの作風から外れてしまうラインを見極めながら、数値を一つひとつ細かく動かしていくような作業でしたね。
――今回、夢のコラボが実現しましたが、今後両作で挑戦してみたいことや展望はありますか？
荒牧P：個人的には、怪盗キッドとバトルしてみたいですね。さらに、『名探偵プリキュア！』には怪盗団ファントムのキュアアルカナ・シャドウもいるので、コナンと対決させてみたいという思いもあって、すでに次の野望が膨らんでいます。
山本監督：今回も、できることなら他のプリキュアたちもしっかり登場させてあげたかったという思いはありますね。その分、物語を組み立てるのは難しくなりますが、いつか実現できたらいいなと思っています。
藤堂P：単発1回では、やはり難しいですよね。前後編のような形で、それぞれのキャラクターをしっかり立てる構成にできれば理想だと思います。
川崎SD：『プリキュア』側でも、もう少し刑事さんを登場させたいという話はありましたね。いろいろな切り口で、まだまだ面白いことができる余地はあると感じています。そういう意味でも、今後に向けて夢が広がる部分は大きいですね。
（取材・文：吉野庫之介）
テレビアニメ『名探偵コナン』は、読売テレビ・日本テレビ系にて毎週土曜よる6時から放送。テレビアニメ『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットにて毎週日曜あさ8時30分から放送。
■試行錯誤の先にあった手応え 制作現場で起きていたこと
【コナンチーム】
■山本泰一郎（やまもと やすいちろう）監督
1961年神奈川県生まれ、埼玉県出身。アニメーション監督・演出家・アニメーター。1996年の『名探偵コナン』テレビシリーズ開始当初から参加し、第119話以降で監督を担当。劇場版にも第1作から携わり、第8〜14作で監督を務める。2012年より再びテレビシリーズ監督を担当。
■藤堂真孝（とうどう まさたか）プロデューサー
1983年生まれ、香川県出身。2005年トムス・エンタテインメント入社。テレビ・劇場版アニメーションの制作に従事。主な担当作品に『名探偵コナン』『ゼロの日常』『犯人の犯沢さん』など。CMではマクドナルド「チキンタツタ×名探偵コナン」を手がける。
【プリキュアチーム】
■川崎弘二（かわさき こうじ）シリーズディレクター
1990年生まれ、埼玉県出身。東映アニメーション所属のシリーズディレクター・演出家。2013年入社後、『マジンボーン』で演出デビュー。『プリキュア』シリーズ各話演出のほか、『ONE PIECE FILM RED』パート演出、『逃走中 グレートミッション』チーフディレクターを務める。
■荒牧壮也（あらまき まさや）プロデューサー
1990年生まれ、千葉県出身。プロデューサー。新卒から約10年間アニメ制作会社にて勤務し、2023年に東映アニメーションへ入社。『わんだふるぷりきゅあ！』でアシスタントプロデューサーを務めたのち、『名探偵プリキュア！』でプロデューサーを担当。
――収録を終えて、制作陣としての手応えや達成感を教えてください。
川崎SD：まずは無事に形にできたという意味で、ひと安心しています。お互いの魅力を引き出し合い、より高め合える形にできたのであれば、これ以上ない結果です。両作品のファンの方にも、そう感じていただける内容になっていると思います。
山本監督：『コナン』側としては、やはりプリキュアの変身シーンをどう表現するかが大きなポイントでした。さまざまな制約がある中での再現でしたが、その魅力がしっかり伝わる形になっていればうれしいですね。
藤堂P：それぞれの主人公が同じ画面に立つ中で、パワーバランスは一つの課題でした。ただ、収録ではキャストの皆さんが見事に両者を引き立て合い、自然に並び立つ形を作ってくださったと感じています。その結果、コラボとして“共に活躍する姿”をしっかり描くことができました。両作品のファンの方には、その点にも注目してご覧いただけたのではないかと思います。
荒牧P：今回のコラボは、成立した時点で大きな達成感がありましたが、どうせやるなら想像をさらに超えたい！ そんな思いから、アイキャッチの変更や“眠りのあんな”、サッカーボールアクションなど、さまざまな調整に踏み込ませていただきました。そうした無茶とも言える提案を受け止めてくださった監督や現場の皆さんには感謝していますし、それらがしっかりと形になったことに、強い手応えを感じています。
――制作過程で印象に残っている出来事について教えてください。
川崎SD：『プリキュア』側の現場で印象的だったのは、その熱量の高さです。「コナンをやるの!?」という驚きとともに、普段は控えめなスタッフも「自分が描きたい！」と次々に手を挙げていく。そんな熱気の中で、カットが一気に埋まっていくような、特別な空気感がありました。
また、作画面でも、『コナン』の絵をどう『プリキュア』の世界観に落とし込むか、何度も試行錯誤を重ねていました。柔らかさとシャープさ、そのバランスを細かく調整することで、並んだときに違和感のない仕上がりになったと思います。現場全体としても「いいものを作る」という強い意識があり、負けられないという思いで取り組んでいました。普段はできない挑戦ができたからこそ実現したコラボであり、本当にありがたい機会だったと感じています。
藤堂P：熱量という点では、『コナン』側のスタッフも同じでした。東映アニメーションさんに負けない、という強い気持ちで臨んでいましたね。
荒牧P：あと、コラボ回のサブタイトルについては、かなり時間をかけて考えました。3〜4週ほど検討を重ねて、毎回「もう少し待ってください」とお伝えしながら、本当に熟考していたんです。漢字で別の意味を読ませるような仕掛けを、どうしても入れたくて（笑）。
川崎SD：みんなで英訳辞典を引きながら、いろいろと検討しましたね。「名探偵の“共演”」と書いて“デュエット”にするか、“コラボレーション”にするか、といった具合で。そんな紆余曲折を経て、“アッセンブル”に決まりました（笑）。
――魅力的なサブタイトルも『コナン』ならではですよね（笑）。アフレコ現場の様子はいかがでしたか？
山本監督：『コナン』のアフレコ現場では、「NEXT CONAN’S HINT」のパートでキャラクター同士が絡む場面もあり、そこは比較的自由に演じてもらっていました。そうしたやり取りはとても印象的で、本編では制約が多い分、ああした遊びのある空気感がより際立っていたように感じます。
荒牧P：その収録に関して言うと、『プリキュア』チームは全員かなり緊張して現場に入っていました。本当にガチガチで（笑）。初めてのスタジオですし、子どもの頃から見ていた方々が目の前にいる状況でもあって。中でも、明智あんな（キュアアンサー）役の千賀光莉さんは新人ということもあり、触れたらカンカンと音がしそうなくらい緊張していましたね。
ただ、現場はとても温かくて、千賀さんもすぐに緊張がほぐれていきました。マイク前に立つ前から自然に会話が生まれていて、その時点で安心している様子だったのが印象的でした。こうした空気感を30年にわたって積み重ねてきた現場なんだと思うと、本当にすごいことだと感じました。あと、僕らは警備員のガヤとしても出演させていただいたんですよね。
川崎SD：まさか警視庁に入れるとは、という感じでしたね（笑）。『プリキュア』の収録では、高山みなみさんの声が入った瞬間に、現場の空気が一変したんです。「おねえさんたち、何してるの？」とコナンの声が響いたときには、「本当にコナンが来た」と実感するような瞬間でした。
■“新たに生まれた表現”とその可能性
――今回のコラボで「単独作品では生まれなかった」と感じる表現には、どのようなものがありますか？
藤堂P：コナンとプリキュアが2人で必殺技を編み出すシーンは、このコラボならではの見どころだと思います。一度きりの瞬間でもありますし、ファンのみなさんにも注目していただけたのではないかと思っています。
荒牧P：『プリキュア』側も同じです。キック力増強シューズで敵を攻撃するようなことは、もうないと思いますし（笑）。ニジー役の松岡禎丞さんも、攻撃を受けたときのリアクションを普段より大きく演じてくださっているので、そうした違いも楽しんでいただけたのかなと思います。
川崎SD：あとは演出面でいうと、『プリキュア』のリアリティラインを一段引き上げています。普段であれば柔らかく描く部分も、コナンが登場するということで、ガラスが消えるトリックなど科学的な要素を取り入れました。また、警察や鑑識が登場するなど、行政がきちんと機能している描写も加えています。いつもは不思議なアイテムを使ってプリキュアたちが事件を解決しているのですが、今回のコラボではより現実的なアプローチで描くことを意識しました。
藤堂P：そういう意味では、『コナン』側は逆でしたね。普段の犯人像とは少し違って、ファンタジー寄りに振った表現になっているというか。ハンニンダーのような存在が登場するなど、そのあたりも今回ならではだと思います。
――キャラクターデザインの異なる両作を同一画面に落とし込むにあたり、特に難しかった点や工夫されたポイントを教えてください。
川崎SD：キャラクター同士の等身を合わせるのは、特に苦労した部分でした。頭身やバランスも異なる中で、それを同じ画面でどう成立させるかは大きな課題でした。今回はコナンをそのまま出すのではなく、「同じ世界で生きている」と感じられるバランスを取る必要があり、その調整にはかなり苦心しました。
山本監督：『コナン』側としても、『プリキュア』のデザインを踏まえつつ、こちらの作風に寄せていく必要がありました。同時に、ニジーをはじめとしたキャラクターをどう落とし込むかという難しさもあり、そのあたりは現場が試行錯誤しながら丁寧に仕上げてくれたと思います。
荒牧P：設定画を見たときは、「おおっ」と思わず歓声が上がりましたね。ニジーのイケメン度もかなり際立っていて印象的でしたし、あんなも目元を調整することで一気に『コナン』の世界観になっていたのがすごいなと感じました。
川崎SD：やはり目元は、そのキャラクターを象徴する大事な要素だと感じました。そこを少し変えるだけで、一気に『コナン』の世界観になるんだと実感しましたね。
藤堂P：加えて、衣装は改変できないため、オリジナルデザインにいかに忠実であるかという点にもこだわりました。その一方で、『プリキュア』の彩度の高い色使いと、『コナン』の落ち着いたトーンとの違いをどうなじませるかも大きな課題で、スタッフが細部まで気を配りながら調整していたと感じています。
川崎SD：『プリキュア』側でも、肌の明るさは少しずつ調整していきました。これ以上上げるとコナンの作風から外れてしまうラインを見極めながら、数値を一つひとつ細かく動かしていくような作業でしたね。
――今回、夢のコラボが実現しましたが、今後両作で挑戦してみたいことや展望はありますか？
荒牧P：個人的には、怪盗キッドとバトルしてみたいですね。さらに、『名探偵プリキュア！』には怪盗団ファントムのキュアアルカナ・シャドウもいるので、コナンと対決させてみたいという思いもあって、すでに次の野望が膨らんでいます。
山本監督：今回も、できることなら他のプリキュアたちもしっかり登場させてあげたかったという思いはありますね。その分、物語を組み立てるのは難しくなりますが、いつか実現できたらいいなと思っています。
藤堂P：単発1回では、やはり難しいですよね。前後編のような形で、それぞれのキャラクターをしっかり立てる構成にできれば理想だと思います。
川崎SD：『プリキュア』側でも、もう少し刑事さんを登場させたいという話はありましたね。いろいろな切り口で、まだまだ面白いことができる余地はあると感じています。そういう意味でも、今後に向けて夢が広がる部分は大きいですね。
（取材・文：吉野庫之介）
テレビアニメ『名探偵コナン』は、読売テレビ・日本テレビ系にて毎週土曜よる6時から放送。テレビアニメ『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットにて毎週日曜あさ8時30分から放送。