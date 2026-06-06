漫画家・倉田真由美さん（54）が6日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。ネット上で拡散されている、赤ちゃんの顔面にケーキを押し付ける動画に怒りをにじませた。

あるTikTok投稿者の女性が、わが子の1歳の誕生日を祝う動画をアップ。そこで「ごめん!」と言いながら、突然ケーキを赤ちゃんの顔面に押し付けた。激しく泣き叫ぶ様子が映されていたが、それでも女性は2回、3回と繰り返し、最後は赤ちゃんの頭にいちごをのせていた。なお、周囲にいた人物は誰も止めず「あははは!ドリフや!」と大笑いしていた。

この動画が拡散されると、ネット上では「神経を疑う」「ただの虐待。これこそ児相が動くべき問題では？」「赤ちゃんが泣き叫んで嫌がっているのに、笑いながら動画のネタにするなんて本当に胸が痛むし許せない」「これもう警察案件でしょ。見てるのほんとにつらい」「こういったことを笑いながらできる精神が理解できないですね…」といったコメントが寄せられていた。

この件について、倉田氏は「顔面ケーキもそうだが、子供に限らず人や動物を悲しませたりひどく驚かせたりして笑う動画大嫌い。面白いと思う人の神経を疑う」と怒りをにじませていた。