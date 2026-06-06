『田鎖ブラザーズ』“稔”染谷将太、重要人物と衝撃の対面 ネット悲痛「重すぎるって」「涙止まらん…」（ネタバレあり）
岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演する金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の第8話が5日に放送され、衝撃的なラストを迎えるとネット上には「重すぎるって、もう息できないよ」「嘘でしょ」「涙止まらん…」といった反響が巻き起こった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】新たな容疑者として浮上した重要人物『田鎖ブラザーズ』第8話より
辛島金属工場と五十嵐組のつながりを追っていた津田（飯尾和樹）の取材ノートを復元した真（岡田）と弟の稔（染谷）。真たちが知りたかった新情報がひも解かれようとしたのも束の間、小池（岸谷五朗）がやってきて、ノートを持ち去ってしまう。真は小池を銃の密造に関わっていたのではないかと問い詰め、事件の真相に迫っていく…。
ある日、真と稔は五十嵐組と関わりのある掃除屋（葵揚）から津田の取材ノートを写真に収めたデータを入手。取材ノートには、銃の密造にまつわるトラブルと街の立ち退き問題をめぐって、“もっちゃん”こと茂木（山中崇）が真と稔の両親を殺害した可能性について書かれていた。
これまで家族同様に慕ってきた茂木が、新たな容疑者として浮上したことから真と稔は対立。それでも兄弟は事件の真相解明のため独自の捜査を続けていく。
そんな中、茂木が稔の自宅を訪ねた直後に、兄弟の父・朔太郎（和田正人）が残していた拳銃がなくなってしまう。さらに茂木の身体的特徴から、真と稔の疑念はさらに深まり、同時に苦悩も抱えることになる。
その後、稔の自宅宛に茂木から拳銃の入った小包が届く。そしてラストシーンでは、検視官の稔が変死体として発見された茂木と対面することに。稔が涙をこぼしながら静かに「もっちゃん？」と呼びかけたところで第8話が幕を下ろすと、ネット上には「もー!!落ち込むわー!!」「重すぎるって、もう息できないよ」「ちょっと待って嘘でしょつらすぎる」「涙止まらん…」「めっちゃ泣いた」などの声が相次いでいた。
【写真】新たな容疑者として浮上した重要人物『田鎖ブラザーズ』第8話より
辛島金属工場と五十嵐組のつながりを追っていた津田（飯尾和樹）の取材ノートを復元した真（岡田）と弟の稔（染谷）。真たちが知りたかった新情報がひも解かれようとしたのも束の間、小池（岸谷五朗）がやってきて、ノートを持ち去ってしまう。真は小池を銃の密造に関わっていたのではないかと問い詰め、事件の真相に迫っていく…。
これまで家族同様に慕ってきた茂木が、新たな容疑者として浮上したことから真と稔は対立。それでも兄弟は事件の真相解明のため独自の捜査を続けていく。
そんな中、茂木が稔の自宅を訪ねた直後に、兄弟の父・朔太郎（和田正人）が残していた拳銃がなくなってしまう。さらに茂木の身体的特徴から、真と稔の疑念はさらに深まり、同時に苦悩も抱えることになる。
その後、稔の自宅宛に茂木から拳銃の入った小包が届く。そしてラストシーンでは、検視官の稔が変死体として発見された茂木と対面することに。稔が涙をこぼしながら静かに「もっちゃん？」と呼びかけたところで第8話が幕を下ろすと、ネット上には「もー!!落ち込むわー!!」「重すぎるって、もう息できないよ」「ちょっと待って嘘でしょつらすぎる」「涙止まらん…」「めっちゃ泣いた」などの声が相次いでいた。