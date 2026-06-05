「デイリースポーツ杯争奪琴浦賞競走」（５日、尼崎）

１号艇の高倉和士（３４）＝福岡・１１１期・Ａ１＝が人気に応えてコンマ０６の好Ｓから堂々の逃げ切り。２０２５年８月の津以来となる今年初、通算１４回目の優勝を飾った。２着には地元の古結宏（兵庫）、３着には清水敦揮（岡山）が入った。

「Ｓだけはそろえようと考えていた」と高倉が言うように、４号艇の古結がコンマ０１の快Ｓを切る中、自身もコンマ０６の好Ｓでスリットを迎え、差す２号艇の向井田佑紀（広島）を封じることを意識しながら、１Ｍを先マイ。ＢＳでは早くも独走態勢に入りそのまま押し切った。初日きっ紊如峺靴靴だ錣い世辰拭廚反兇衒屬襦伸びを付ける調整ではいけないと判断し出足寄りに方向性を変えたことが結果に結果に結実した。

尼崎は２２年１月の周年記念優勝戦（６着）でレース中に骨折したことでいい印象はなかったが、初優勝したことにより悪いイメージは払拭できた。これが今年初優勝となるが「上の舞台で戦いたいので、この勢いに乗って優勝回数を増やしたい」とＧ１、そしてＳＧ出場を目指してステップアップを図っていく。