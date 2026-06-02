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任天堂は、Nintendo Switch Online加入者の音楽配信サービス「Nintendo Music」について、Web版を用意し、PCでも利用可能にしたほか、Android Auto、Apple CarPlayでも利用できる機能追加を実施した。あわせて、Nintendo Switch 2用ソフト「マリオカートワールド」の楽曲配信も開始している。

Nintendo Music 新しい機能のご紹介[2026年6月2日]

Nintendo Musicは、ファミコンからSwitch 2まで、さまざまなゲーム音楽を楽しめる音楽配信サービス。これまでスマートフォン用アプリのみ提供されていたが、あらたにブラウザからアクセスできるWeb版を用意し、PCからも利用できるようになった。

またアプリ自体もタブレットに対応するアップデートが行なわれている。

Web版はアプリのインストール不要で、ニンテンドーアカウントにログインするだけで利用可能。「お部屋でリラックスしたいときやパソコンで作業に集中したいときなどにご活用ください」としている。

なお、Web版はスマートフォン・タブレットには非対応で、アプリを利用するよう呼びかけられている。

そのほかアプリは車載システムのAndroid Auto、Apple CarPlayにも対応し、車の中でもゲーム音楽を楽しめるように。車のモニターにあったレイアウトで音楽を再生できるほか、音声入力に対応し、運転中でもその時の気分に合った音楽を再生できる。

また、ユーザーがこれまでに聴いた曲やプレイしたゲームの履歴をもとに、おすすめの曲を集めたプレイリスト「おすすめミックス」も追加された。毎日自動的に選曲されるプレイリストで、「あなたの好みに合わせた音楽を気軽にお楽しみいただける」とのこと。

Nintendo Musicの利用には有料サブスクリプションの「Nintendo Switch Online」への加入が必要。個人プランは1カ月(30日間)で306円から。なお、7月1日より同400円に値上げされる。