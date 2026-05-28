先月、44歳の男が東京・福生市で、高校生を金づちで殴り重傷を負わせ逃走し潜伏先の千葉県・習志野市内で逮捕された事件。警視庁は男を逃走前に警察官に液体をふきかけけがをさせた疑いなどで再逮捕しました。

この事件は先月、福生市で高林輝行容疑者（44）が男子高校生の頭を金づちで殴るなどして重傷を負わせたあと逃走し潜伏先の千葉県・習志野市内で逮捕されその後、傷害の罪で起訴されたものです。

捜査関係者によりますと警視庁はきょう、高林容疑者が逃走する前に警察官4人に刃物を突きつけ、「入ったらやるぞ」などと言って警察官の職務を妨害し、さらに警察官6人に対して成分不明の液体を噴射し、うち3人にけがをさせた疑いで再逮捕したということです。

また、その後の捜査関係者への取材で、高林容疑者は逃走の際車を使っていましたが、この車が他人名義であることも新たに分かりました。

取り調べに対し高林容疑者は「黙秘します」と供述しているということで、警視庁は車の検証を行うなどして入手方法を調べています。