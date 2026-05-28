◇ア・リーグ ホワイトソックス―ツインズ（2026年5月27日 シカゴ）

豪快なひと振りで自身最速大台到達だ！ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が27日（日本時間28日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・DH」で出場。

13−1と大量リードの7回1死第5打席で、アダムスから自身メジャー移籍後3度目の3戦連発となる20号左越えソロをマークした。流し打った低い弾道の白球が左翼席に吸い込まれる。リーグトップタイの一発に本拠地は大熱狂だ。

93.9マイル（約151.1キロ）の直球を弾き返し、打球速度108.3マイル（約174.3キロ）、飛距離432フィート（約131.７メートル）、角度24度の一撃だった。

20本塁打の大台到達は、ヤクルト時代から8年連続。しかも55戦目での到達は、キャリア最速となった。56本塁打で「3冠王」を手にした22年は65試合目だったとあり、日米問わず村神様が存在感を示し続けている。年間「58」本ペースの量産体制に、メジャーの壁は感じられない。

前日の19号は、ライアンの投じた82．4マイル（約132．6キロ）のスイーパーを右翼席へ打ち抜く、打球速度108.4マイル（約174.5キロ）、飛距離380フィート（約116メートル）、角度27度の低弾道の一撃だった。

19本塁打は、6月になる前に新人が放った本塁打記録で、87年マーク・マグワイア（アスレチックス）、19年ピート・アロンソ（メッツ）に並んでいた。だが、それも抜き去り「メジャー最強新人」の道も歩んでいる。

大谷翔平がマークした日本人メジャー新人での22本塁打の記録にもあと「2」と迫る勢い。本拠地を熱狂の渦に包みメジャーを席けんする「村神様」の勢いは止まらない。

【村上の20号到達チーム試合数】

19年78試合目

20年90試合目

21年61試合目

22年65試合目※3冠王

23年98試合目

24年95試合目

25年137試合目