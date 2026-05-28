『ドラクエ12』厳しい制作の現状…開発体制の変更は苦渋の決断 5年ぶり新情報の間に鳥山明さんら功労者2人の訃報
ゲーム『ドラゴンクエスト』シリーズの最新作『ドラゴンクエストXII』（ドラクエ12）の新情報が、スクウェア・エニックスの公式YouTubeチャンネルにて発表された。前回の制作発表から5年経過も、今回の発表内容はタイトルが『ドラゴンクエストXII 選ばれし運命の炎』から『ドラゴンクエストXII 夢の彼方へ』へ変更となったこと、スタッフの開発体制が変更となり、発売までしばらくかかるなど発売日と対応機種は未定のままで、動画では厳しい制作の苦労が明かされた。
【画像】髪型が変な主人公！『ドラゴンクエストXII 夢の彼方へ』のゲーム場面カット
■発売日・対応機種は未定…開発体制の変更は「大変な決断」
『ドラクエ12』は、2021年5月にシリーズ誕生35周年を記念して制作が発表されたもので、ドラゴンクエスト生みの親でゲームデザイナーの堀井雄二氏は「今回はダークな感じになってる。大人向けのドラゴンクエスト」と説明していたが、タイトルを一新。改めて発表された新作『ドラゴンクエストXII 夢の彼方へ』は、不思議な夢が見えてしまう主人公の冒険を描いた物語となる。
配信された動画では、開発スタッフのエグゼクティブプロデューサー・斉藤陽介氏が「当初開発していた『ドラゴンクエストXII 選ばれし運命の炎』は、シリーズの最新作として、さまざまなチャレンジを続けてきました。『ドラゴンクエスト』のナンバリング作品が、どうあるべきかを突き詰めていった結果、新しい体制で『ドラクエ12』を作ることを決断し、今も開発を続けています」と説明。
続けて「とても大変な決断ではあった」とし、「そういった経緯から『ドラクエ12』はサブタイトルやロゴも含めて一新しました」「開発体制を変更し、リスタートをしたため、発売まではもうしばらくお待ちいただきたいと思います」と、期待されていた発売日は「未定」と発表された。
■5年ぶり新情報も物足りなさ 鳥山明さんら死去で開発に影響か
5年ぶりの新情報では、タイトルの変更、開発体制の変更、ゲーム映像が初解禁となり物語の内容が明らかに。主人公の姿もお披露目されるなど、ファンを楽しませるものではあったが、特設ページを開設するなど大体的に企画で盛り上げていた『ドラクエ誕生40周年』という記念日かつ、5年ぶりの新情報としては、ネット上では物足りなさを感じる声も出ている。
しかし、開発の苦労を理解できる理由がある。それは、2021年5月の制作発表からきょうまでの間に、『ドラクエ』シリーズの音楽を担当した作曲家・すぎやまこういちさんが2021年9月に死去、『ドラクエ』のキャラクターデザインを担当した漫画家・鳥山明さんが2024年3月に亡くなっており、功労者2人がこの世にいないこと。ゲーム開発の進捗に大きな影響を与えたと見られる。
だが、新作の物語について堀井雄二氏は「夢の彼方には、きっとダークではなくて、明るくワクワクするような世界が広がっていると思いますよ。今作も鳥山先生のキャラクターとすぎやま先生の音楽とともにお届けしますよ」と説明。新作でも2人が大きく関わっていると打ち明けた。
なお、発売日は未定だが、番組ラストにサプライズで新作ゲーム『ドラゴンクエスト モンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』を発表。『ドラゴンクエストモンスターズ』シリーズ最新作となり、こちらの発売日について堀井氏は「たぶん、こっちが先に出ると思いますよ」と説明するなど、『ドラクエ12』の発売は同作より遅れると示唆した。
■『ドラゴンクエスト』シリーズ一覧
・ドラゴンクエスト（1986年）
・ドラゴンクエストII 悪霊の神々（1987年）
・ドラゴンクエストIII そして伝説へ…（1988年）
・ドラゴンクエストIV 導かれし者たち（1990年）
・ドラゴンクエストV 天空の花嫁（1992年）
・ドラゴンクエストVI 幻の大地（1995年）
・ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち（2000年）
・ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君（2004年）
・ドラゴンクエストIX 星空の守り人（2009年）
・ドラゴンクエストX オンライン（2012年）
・ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて（2017年）
【画像】髪型が変な主人公！『ドラゴンクエストXII 夢の彼方へ』のゲーム場面カット
■発売日・対応機種は未定…開発体制の変更は「大変な決断」
『ドラクエ12』は、2021年5月にシリーズ誕生35周年を記念して制作が発表されたもので、ドラゴンクエスト生みの親でゲームデザイナーの堀井雄二氏は「今回はダークな感じになってる。大人向けのドラゴンクエスト」と説明していたが、タイトルを一新。改めて発表された新作『ドラゴンクエストXII 夢の彼方へ』は、不思議な夢が見えてしまう主人公の冒険を描いた物語となる。
続けて「とても大変な決断ではあった」とし、「そういった経緯から『ドラクエ12』はサブタイトルやロゴも含めて一新しました」「開発体制を変更し、リスタートをしたため、発売まではもうしばらくお待ちいただきたいと思います」と、期待されていた発売日は「未定」と発表された。
■5年ぶり新情報も物足りなさ 鳥山明さんら死去で開発に影響か
5年ぶりの新情報では、タイトルの変更、開発体制の変更、ゲーム映像が初解禁となり物語の内容が明らかに。主人公の姿もお披露目されるなど、ファンを楽しませるものではあったが、特設ページを開設するなど大体的に企画で盛り上げていた『ドラクエ誕生40周年』という記念日かつ、5年ぶりの新情報としては、ネット上では物足りなさを感じる声も出ている。
しかし、開発の苦労を理解できる理由がある。それは、2021年5月の制作発表からきょうまでの間に、『ドラクエ』シリーズの音楽を担当した作曲家・すぎやまこういちさんが2021年9月に死去、『ドラクエ』のキャラクターデザインを担当した漫画家・鳥山明さんが2024年3月に亡くなっており、功労者2人がこの世にいないこと。ゲーム開発の進捗に大きな影響を与えたと見られる。
だが、新作の物語について堀井雄二氏は「夢の彼方には、きっとダークではなくて、明るくワクワクするような世界が広がっていると思いますよ。今作も鳥山先生のキャラクターとすぎやま先生の音楽とともにお届けしますよ」と説明。新作でも2人が大きく関わっていると打ち明けた。
なお、発売日は未定だが、番組ラストにサプライズで新作ゲーム『ドラゴンクエスト モンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』を発表。『ドラゴンクエストモンスターズ』シリーズ最新作となり、こちらの発売日について堀井氏は「たぶん、こっちが先に出ると思いますよ」と説明するなど、『ドラクエ12』の発売は同作より遅れると示唆した。
■『ドラゴンクエスト』シリーズ一覧
・ドラゴンクエスト（1986年）
・ドラゴンクエストII 悪霊の神々（1987年）
・ドラゴンクエストIII そして伝説へ…（1988年）
・ドラゴンクエストIV 導かれし者たち（1990年）
・ドラゴンクエストV 天空の花嫁（1992年）
・ドラゴンクエストVI 幻の大地（1995年）
・ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち（2000年）
・ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君（2004年）
・ドラゴンクエストIX 星空の守り人（2009年）
・ドラゴンクエストX オンライン（2012年）
・ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて（2017年）