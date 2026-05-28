7月1日からパスポートの手数料値下げ　交付には「最長1カ月」も　7月渡航の場合には6月中に受け取れるよう余裕持った申請を　外務省が注意呼びかけ

パスポートの申請手続きが、7月からは手数料の値下げで混雑し、交付まで最長1カ月かかる予測だとして、外務省が注意を呼びかけている。

手数料が大幅に値下げされる7月1日からは、パスポートの申請者が一時的に急増すると予想され、通常は交付まで2週間程度のところ、最長で1カ月かかる見込みだ。

外務省は、特に7月に海外渡航する場合、6月中にパスポートを受け取れるよう“十分な時間的余裕をもった申請を”呼びかけている。

外務省によると、パスポートの新たな手数料は次の通りとなる。

●18歳以上の10年パスポート

（※18歳以上の5年パスポートは廃止）

電子申請8900円、窓口申請9300円（7000円減額）



氏名や本籍の変更などで、現在持っているパスポートと同じ有効期限の新しいパスポートを発行する場合は、電子申請5400円、窓口申請5800円（500円減額）



●18歳未満（12歳以上・未満）の5年パスポート

（※18歳未満が申請できるパスポートは5年のみ）

電子申請4400円、窓口申請4800円（12歳以上は6500円減額、12歳未満は1500円減額）

電子申請は、マイナンバーカードとスマートフォンを利用し、マイナポータルからオンラインで申請する。