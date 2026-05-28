セリエAのナポリでプレーするスコットランド代表MFスコット・マクトミネイの劇的ゴールがワールドカップ（W杯）を記念して発行される限定20ポンド紙幣のデザインとなった。

スコットランドは1998年フランスW杯を最後に本大会出場から遠ざかっていたが、今大会はデンマーク、ギリシャ、ベラルーシと同居したグループCを首位で突破。7大会ぶり9度目の出場権を獲得した。

予選突破を決めたのは最終節で、2位デンマークとの直接対決だった。この試合で先制ゴールを決めたのがマクトミネイ。前半3分に右サイドからのクロスをオーバーヘッドキックで叩き込むゴラッソで4-2の勝利を導いた。

そして、このオーバーヘッドを決めるマクトミネイの姿は、スコットランド銀行がW杯記念で発行する限定20ポンド紙幣のデザインとなった。SNSでは「国民的ヒーロー」「サッカー選手が紙幣になる時代がきた」「限定とはいえ、紙幣になるとは」「日本でもこういうのあったらいいな」「どうやったら手に入りますか」とコメントが寄せられるなど大きな反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）