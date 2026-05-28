米国競馬

米国の競馬で衝撃的な落馬アクシデントが発生した。アケダクト競馬場で現地25日に行われた第8レース（ダート1600メートル）で、エドガード・ザヤス騎手が騎乗するグリントが他馬と接触。ザヤス騎手は空中に高く放り出され、危険な形で落馬した。幸いにも人馬ともに無傷。恐怖の瞬間にファンは肝を冷やしている。

アミラ・チチャクリー調教師が管理する5歳馬のグリントは、8番ゲートからまずまずのスタートを切った。しかし、事件が起きたのはその直後だった。グリントは序盤の先行争いですぐにかわされ他の馬と接触。鼻がダートの表面に触れ、その頭が上がったときの勢いで、騎手は空中に吹き飛ばされた。ザヤスは地面に頭から落ちたものの、奇跡的に人馬ともに無傷だった。

衛星放送「スカイスポーツ」の競馬専門サイト「アット・ザ・レーシーズ」公式Xは「ベルモントでクレイジーな瞬間。幸いにも、この恐ろしい事故の後、グリントとザヤスはともに無傷だった」と記して実際の映像を公開。ネット上の日本のファンは驚きを隠せない様子だった。

「嘘やん 人馬無事で良かった」

「ここまで飛ぶのはすごいな」

「正直AIかと思ってしまった」

「内に飛ばなくてよかったね」

「想像の斜め上の飛び方だった」

「これで…無傷…?!?!」

「これで大丈夫なんて奇跡ですね」

ザヤスはレース後に自身のXで「なんとか怪我を免れることができた」と投稿。英競馬専門紙「レーシングポスト」によると、グリントの馬主であるインフロント・レーシング・ステーブルズは「グリントが元気にしていることに感謝しています。彼は厩舎の通路を歩いており、飼い葉をすべて食べました」と説明したという。



（THE ANSWER編集部）