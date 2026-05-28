Bリーグのチャンピオンシップ決勝

バスケットボールBリーグのチャンピオンシップ（CS）決勝第3戦が26日、横浜アリーナで行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72-64で下し、リーグ参戦5年目で初の日本一に輝いた。試合後に長崎の日本代表・馬場雄大が、妻で女優の森カンナと交わした熱い抱擁が、ファンの反響を呼んでいる。

力強く抱きしめた。会場に1万3235人が詰めかけた一戦。馬場はこの日、チーム2位となる14得点と躍動。優勝決定戦で活躍した選手に贈られる「ファイナル賞」を獲得した。試合終了と同時に絶叫すると、コート上に下りてきた妻と抱き合った。

馬場は、長崎がB1に昇格した2023年に入団。チームの顔であり、大黒柱としての重圧に耐え抜いて、見事リーグ優勝を達成した夫を労うかのように、森は背中を何度も力強く叩いていた。その後、森も右拳を突き上げて渾身のガッツポーズ。この一連のシーンをBリーグ公式Xが動画で公開すると、ファンからコメントが相次いだ。

「最高に見ていて気持ちのいい夫婦」

「このご夫婦…可愛すぎ ニマニマしてしまう…」

「カンナちゃんのハグが力強くて男らしい笑笑 ステキな夫婦」

「この瞬間を捉えてくれたカメラに感謝 本当に最高で最高な夫婦」

「カンナちゃんが男らしくガッツポーズで、当事者の馬場ちゃんがパチパチ拍手なの可愛すぎる」

「馬場夫妻最高ですよほんとに大好きです！」

「最高で最強な夫婦だ 本当におめでとう」

森は第1、2戦も現地で観戦。夫婦一丸で勝ち取った戴冠だった。



（THE ANSWER編集部）