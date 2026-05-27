スマートフォン向け恋愛シミュレーションゲーム「恋と深空」の公式Xが27日に更新され、登場キャラクター「レイ」役の声優に寺島惇太が就任すると発表した。同役を巡っては、今年3月に声優・佐藤拓也の降板が発表されていた。

同Xで「レイ役の日本語ボイスにつきまして、ご案内申し上げます。2026年6月より、「レイ」役の担当声優を寺島惇太さんに引き継いでいただくこととなりました。6月以降に追加される新規コンテンツおよび復刻コンテンツにおきましては、「レイ」役のボイスは新担当声優によるものにて実装されます」と説明した。

佐藤が担当した既存のボイスについても、8月下旬から段階的に差し替えるという。

今年3月には公式Xを通じて「この度、レイ役として出演していただいております佐藤拓也さんにつきまして、契約期間満了に伴いまして双方合意のもと、2026年6月7日をもちまして「レイ」役を降板させていただく運びとなりました」と発表していた。

ユーザーからは「残して欲しかったな…」「差し替えかー…なくなるの寂しい」「寂しいけど、先生の未来を応援したい」などの様々な意見が寄せられていた。