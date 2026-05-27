「5月26日、テレビ朝日は定例社長会見を行いましたが、渦中の『あのちゃんねる』については言明を避けていました。番組の今後については『調整中のため言及控えます』との発言のみで、あのさんの所属事務所との協議が続いているようです」（スポーツ紙記者）

5月23日、タレントの“あのちゃん”ことあの（年齢非公開）が、“嫌いな芸能人発言”で波紋を呼んだ冠番組『あのちゃんねる』を降板する意向を示したことが、ネットや業界で大きな話題を集めている。

事の発端は、18日深夜放送の同番組内での出来事。あのが「ベッキーの次に嫌いな芸能人」として、タレントの鈴木紗理奈（48）の名前を挙げたのだ。

これに対し、鈴木は20日までに自身のインスタグラムのストーリーズ機能で反応。《私が出てもない番組で 嫌いな芸人の名前は？という質問で 普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた》と報告。また《普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それそのまま放送するスタッフも意味わからん》と苦言を呈し、《普通にいじめやん》と非難のコメントを残していた。

23日には同番組公式サイトが「お詫び」の声明を発表。《番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に大変不快な思いをさせてしまい、また、あの様にとって本意ではない形の放送・企画・編集内容により、多くの方に誤解を招く結果となってしまいました》などと謝罪した。

この声明を受け、あのも同日Xを更新。これまでも番組収録中に《この表現は嫌です》や《これはゲストの方が大変な思いするからやめてください》などと制作側に意見していたことを告白した。

さらに《もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います》と降板を宣言。そのうえで、《今回の件も直前まで質問を伏せられ、もちろん特定の名前を出してやろう、など事前に用意できるわけもなく、僕含め出演者全員が変な汗をかきながら場を成立させようと答えましたが、その後に発言した「僕の発言にもピーかけてくれないとお相手がかわいそうだから」という言葉も、オンエア上ではカットされていました。》などと、番組側への不満も吐露していた。

現在、あのが今後テレビ業界から“干されるのでは”という懸念も出てきているが――。「この騒動には、あのさんの口下手な一面が表れているといえるでしょう」と語るのは、彼女を知るテレビ局関係者だ。

「彼女は他人とコミュニケーションを取ることがあまり得意ではないのです。ご本人も常々周囲に『ぼく、他人との距離感を掴むのが苦手』と明かしてもいます。別のレギュラー番組で、あのさんがゲストをイジったところ、その出演者の表情が曇ったことで後日、OAでそのシーンがカットになることがあったようです」

あのを知る芸能関係者は「炎上の原因がもうひとつあるとすれば、“悪口”や“イジり”をめぐる鈴木さんとの認識の齟齬でしょうね」と語る。

「あのさんはお笑い芸人の粗品さんと仲が良いことで知られています。彼であれば悪口を言われても“イジってくれてナンボ、ありがとう”という気持ちでしょうが、鈴木さんだとそういった文化が通じなかったのではないかと思います。

鈴木さんはバラエティに多数出演するなど芸人とも近い扱いを受けがちですが、あくまでも女優やシンガーなどのタレント業が本業。そんな鈴木さんにとって、あのさんの発言は棘のある悪口として映ってしまったのでしょう」