4月27日、日経平均が史上初の6万円台に乗せた。その立役者として市場が名指ししたのは、GAFAでも半導体企業でもなく、山梨県の富士山麓に本社を置く「黄色いロボットアーム」の会社だった。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「生成AI相場の主役は米国企業だった。だがフィジカルAI相場では、日本企業が主役の一角に立てる。その理由がファナックという会社の中にある」という――。

2021年7月15日、アリゾナ州ルーク空軍基地にて調剤を行うFanuc LR Mate 200iD（写真＝Caleb F. Butler／アメリカ合衆国空軍／PD-USGov-Military-Air Force／Wikimedia Commons）

■日経平均6万円台の「立役者」の正体

世界中の工場で、いまも動き続けている「黄色いロボットアーム」がある。

自動車工場で車体を溶接する黄色いアーム、電子部品工場で部品を組み立てる黄色いアーム、食品工場でパッケージを箱詰めする黄色いアーム――。テレビのニュース映像、企業のPR動画、街の自動車CMの背景。私たちは知らずしらずのうちに、この黄色いロボットアームを何度も目にしている。

世界に出荷された累計台数は、2023年8月に100万台を突破した。初号機の量産開始から46年での大台到達である。製造しているのは、日本の山梨県、富士山麓に本社を置く1つの企業――ファナックである。

2026年4月27日、日本の株式市場で歴史的な瞬間が訪れた。日経平均株価が、史上初めて終値で6万円台に乗せたのである。何が相場を押し上げたのか。日本経済新聞の見出しが端的に伝えている――「日経平均、終値初の6万円台 ファナック急伸・フィジカルAI相場号砲」。

世間ではあまりなじみのない、知る人ぞ知る日本企業。しかしその「黄色いロボットアーム」が、いまフィジカルAI時代における日本企業の切り札の一つとして、市場に再認識され始めている。

なぜか。本稿では、書籍『フィジカルAIの衝撃 「身体をもった人工知能」は2030年の世界をどう変えるか』（朝日新聞出版）で私がファナックを「暴走しないAIを世界標準にする統治者」として位置づけた理由と、書籍入稿後に同社が打った具体的な手を、最新の事実とともに読み解いていきたい。

■「黄色と緑が示す設計思想」ファナックとは何者か

まず、ファナックという企業のイメージを、もう一段深めておきたい。

田中道昭『フィジカルAIの衝撃』（朝日新聞出版）

ファナックは、世界4大産業用ロボットメーカー（ファナック、安川電機、ABB（スイス）、KUKA（ドイツ））の中で売上首位。世界シェアは約2割で世界首位。工作機械用CNC（コンピューター数値制御）装置では世界シェア約50％、国内シェア約70％。

特に米国市場で圧倒的に強い。売上の約39％が米州地域から。1982年にGM（ゼネラルモーターズ）との共同出資で設立された「GMファナックロボティックス社」が原点で、米国の自動車工場の溶接ラインを黄色いロボットアームで埋め尽くしてきた。

興味深い歴史がある。ファナックは、産業用ロボットの量産を1977年に開始してから40年後の2017年に、累計出荷台数50万台を達成した。その後わずか6年で、もう50万台を上乗せし、2023年8月に累計100万台に到達している。「初の40年で50万台」と「次の6年で50万台」――同社の出荷ペースが、近年いかに加速しているかが、この数字に表れている。

■「ファナック×エヌビディア」という決定的協業

ここで象徴的な事実が一つある。ファナックは協働ロボット（人間と並んで作業できる、安全柵不要のロボット）だけは、「緑色」に塗装している。一般のロボットの黄色とは別の色を採用することで、人に安全だと一目で分かるようにしている。色そのものが安全のシグナルになっている、という設計思想が、すでにここに表れている。

そして、決定的なエピソードがある。ファナック本社の工場では、ロボット製造ラインがほぼ無人で稼働している。ファナックのロボットが、ファナックのロボットを組み立てている。月産1万1000台の生産能力を、ロボット自身が支えている。ファナックは世界最大のロボットメーカーであると同時に、世界最大のロボットユーザーでもあるのだ。

そのファナックに、2026年、歴史的な動きが始まった。

2025年12月1日、ファナックは「エヌビディアとの協業」を正式発表した。同月3日からの国際ロボット展（iREX2025、東京ビッグサイト）で、その実演が初公開された。

この協業の中身は、2つの決定的な変化を生む。第1の変化は、「仮想と現実の断絶」が消えた、ということだ。

エヌビディアの仮想空間ロボット学習システム「Isaac Sim（アイザック・シム）」と、ファナック独自の高精度シミュレーター「ROBOGUIDE（ロボガイド）」が連携した。

これがなぜ決定的なのか。説明したい。

写真提供＝共同通信社 「2025国際ロボット展」で展示されたファナックの産業用ロボット＝2025年12月5日、東京都江東区の東京ビッグサイト - 写真提供＝共同通信社

■「仮想と現実のズレ」が消えた衝撃

従来、ロボットをAIに学習させる際、開発者は仮想空間でロボットの動きをシミュレーションし、それを実機に移していた。しかし、仮想空間と現実の間には常にズレが存在した。光の当たり方、摩擦、重力の微妙な違い――これらが原因で、仮想空間で完璧に動いていたロボットが、現場では転倒したり、誤動作したりした。修正には数カ月を要することも珍しくなかった。

Isaac SimとROBOGUIDEの連携は、この「仮想と現実の断絶」を消した。ファナックの全ロボット（可搬質量3キロの小型から2.3トンの大型まで、協働ロボットCRXシリーズを含む）が、Isaac Simの「Open USD SimReadyアセット」として選択可能になった。ロボット実機と同じアルゴリズムを使った正確な軌跡とサイクルタイムで、現実のロボット動作をIsaac Sim上で完璧に再現できる。

仮想で完成させたAIモデルが、そのまま現場に移植できる――これは、フィジカルAIの開発スピードを劇的に変える変化である。本連載第1回〈｢日本はAIで完敗｣は大間違い…米国が100兆円投じても手に入らない､ヤマトやトヨタが持つ｢最強の逆転カード｣〉で論じた「学習し続ける現場」の循環は、ファナックのロボット周りで、もはや実装段階に入った。

第2の変化は、ロボットが「自ら考えて動く存在」になった、ということだ。エヌビディアの小型AIコンピューター「Jetson（ジェットソン）」がファナックのロボット本体に搭載される。これにより、センサーが感知した情報をロボット自身の内部で即座に処理し、次の動作をその場で判断できるようになる。

クラウドや外部サーバーへの往復が不要。ロボットが「命令を待つ機械」から「自ら考えて動く存在」へと変わる。

■ロボットが「命令待ち」をやめる日

これは、フィジカルAIの本質的な変化だ。本連載で繰り返し論じてきた通り、フィジカルAIとは現実世界に踏み込むAIである。現実世界は、クラウドへの通信遅延を許容しない。一秒の遅れが事故を生む。ロボットが現場で即座に判断できなければならない。Jetson搭載は、その物理的な要請に応える解である。

そしてファナックは、エヌビディアとの協業と同時に、もう一つ決定的な手を打った。オープンソースのロボット開発プラットフォーム「ROS 2（ロス・ツー、Robot Operating System第2世代、世界中のロボット研究者が共有で使う開発基盤）」用のドライバを、GitHub（ソースコードの保存・共有・管理ができる世界最大級の開発プラットフォーム）で公開し、Python（プログラミング言語、AI開発で広く使われる）を標準搭載した。

これが意味することは何か。世界中のAI開発者、ロボット開発者、研究機関、スタートアップが、ファナックのロボットを「開発基盤」として使えるようになった、ということだ。

書籍で私が示した命題は明快だ――ファナックが選択すべきは、自社の絶対的信頼の上に、世界中の知恵を載せてしまうことで、自社が提供する身体を「標準の開発基盤」へ押し上げる戦略である。

それは、いま、まさに動き始めた。

ファナックの身体が、世界中のAI開発者が知恵を生み出す場になりつつある。「身体を握る者が知恵の流れを制御する」――言い換えれば、「外せない部位を握る企業が交渉力を持つ」――という論理は、もはや実装段階に入った。

写真＝iStock.com／ipopba ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／ipopba

■AI最大のリスクは暴走ではない

ここで、本稿が日本の経営者に最も伝えたい論点を提示したい。フィジカルAI時代における最大のリスクは、AIが暴走することではない。AIが暴走したときに、それを物理的に止められないことである。

生成AIの時代まで、AIの暴走は「論理上の問題」だった。誤った回答を出す、不適切な内容を生成する――これらは画面の中の問題であり、修正してやり直せた。

しかし、フィジカルAIは違う。AIが工場で重さ数百キロの物体を持ち上げているとき、AIが介護現場で人間の身体に触れているとき、AIが手術室で医療機器を操作しているとき――そのAIが誤動作すれば、事故が起きる。物が壊れる。人が傷つく。

だから、フィジカルAIの社会実装には、「論理上の安全」だけでは足りない。「物理上の安全」が必ず求められる。

書籍『フィジカルAIの衝撃』で私が示した核心命題は、ここにある――フィジカルAIの社会実装においては、“論理上の安全”だけでは足りず、“物理上の安全”が必ず求められる。ファナックが提供をめざすべき価値は、「万が一AIが暴走した場合にそれを止められる身体」である。

この命題を裏付けているのが、ファナックの半世紀の蓄積である。

■「緑のアーム」に込められた安全の設計思想

ファナックは1956年から工場の自動化設備を作ってきた。1977年から産業用ロボットを量産してきた。世界の自動車工場、半導体工場、食品工場で、累計100万台超のロボットが稼働してきた。その間、ファナックが磨き上げてきたのは、「壊れない身体」「予期せぬ事態で安全側に倒れる身体」「最後の責任を引き受けられる身体」である。

2025年に発表された最新のロボット制御装置「R-50iA」は、ロボット制御装置として世界で初めてIEC62443認証（産業オートメーション制御システム用のサイバーセキュリティ国際規格、ファナック調べ）を取得した。AIが外部から侵入されることまで想定した、物理層の安全設計である。

協働ロボットの「緑色」も、単なるブランディングではない。アーム全体に衝突検知センサーを搭載し、人や障害物に触れると即座に停止する。色そのものが「人間に安全である」というシグナルとして機能している。

つまりファナックの使命は、「暴走しない身体を世界標準にするという統治」である。

世界中のAI開発者、ロボット開発者が、いくら知能を磨いても、それを動かす身体が壊れたら意味がない。暴走したときに止まらなければ意味がない。だから、フィジカルAI時代の真の「統治者」は、知能を作る者ではなく、身体の安全を握る者である。

そして、その身体の安全を、ファナックは半世紀かけて世界標準にしてきた。エヌビディアとの協業は、その「世界標準の身体」の上に、世界中の知恵を載せる仕組みを整えるものである。

■日経平均6万円台は“フィジカルAI銘柄”の号砲

本稿の冒頭で触れた、2026年4月27日の日経平均史上初の6万円台到達。その背後には、ファナック自身が放った決定的な業績の手応えがある。

写真＝iStock.com／chachamal ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／chachamal

2026年4月24日、ファナックは2026年3月期決算を発表した。連結売上高は8578億円、経常利益は2274億円（前年比15.6％増）で、アナリスト予想を4.4％上回った。連結純利益は前期比12.9％増の1665億円。中国市場でのAI、ヒューマノイド、医療、新エネルギー車（NEV、Hybrid・EV・燃料電池車を含む新型エネルギー車両の総称）関連の設備投資急拡大が業績を牽引。2026年1〜3月期のFA（ファクトリー・オートメーション、工場自動化）受注は前年同期比約4割増。同時に最大500億円規模の自社株買いを発表した。

そして3日後の4月27日、日経平均は終値6万537円。市場の評価が、ファナックの戦略を一気に織り込んだ。

日本経済新聞の記事は、こう報じている――「人工知能（AI）・半導体関連銘柄への資金流入が続くなか、前週末に好決算を発表したファナックなど『フィジカルAI』銘柄への買いが相場を押し上げた」

ここに、極めて重要な構造変化が起きている。生成AI相場では、エヌビディア、マイクロソフト、メタなど米国企業が主役だった。日本企業は脇役でしかなかった。

ところがフィジカルAI相場では、ファナックが主役の一角に立った。日本市場が、ファナックを「フィジカルAI銘柄」として認知し、評価し始めた。これは、本連載第1回で論じた構造命題――「学習し続ける現場」を持つ日本企業が、フィジカルAI時代に再び主役になり得る――その兆しが、株価という形で表に出てきた瞬間である。

2027年3月期の業績予想も強気だ。売上高9096億円（前期比＋6.0％）、営業利益2122億円（同＋15.5％）。同社は中長期的な成長ドライバーとして、明確に「フィジカルAI」を位置づけている。

■日本企業に問われる“信頼と機敏さの統合”

ここで、書籍が示した日本企業への提言を、ファナックの動きと照らして整理したい。

フィジカルAI時代の日本企業に求められる資質は、2つある。

第1は、信頼である。壊れないこと、安全側に倒れること、最後の責任を引き受けられること――この信頼を半世紀単位で積み上げてきたのが、日本の製造業の本質的な強みである。

第2は、機敏さである。外部の知見（WFM＝ワールド・ファウンデーション・モデル、世界の物理現象を学習した汎用基盤モデルなど）を恐れずに取り込み、現場に接地させ、現場で得たデータを次に活かす「学習のループ」を回すこと――これがフィジカルAI時代の競争力の源泉である。

そして、この二つの統合こそが、日本企業に問われている。「信頼」だけでは足りない。「機敏さ」だけでも足りない。両方を統合できた企業だけが、フィジカルAI時代の主役になれる。

ファナックは、その統合を体現しつつある。半世紀かけて積み上げた「黄色いロボットアーム」の絶対的信頼――これが「信頼」の側だ。そして2025年12月に始まったエヌビディアとの協業、ROS 2ドライバのオープンソース公開、Python標準搭載――これが「機敏さ」の側である。

写真＝iStock.com／josemoraes ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／josemoraes

■黄色いロボットアームの上に、世界の知能が載っていく

最後に、本稿の冒頭で述べた1つの光景に戻りたい。

世界中の工場で動いている「黄色いロボットアーム」――その光景は、私たちにとって見慣れたものかもしれない。自動車工場の風景、電子部品工場の風景、食品工場の風景。日本人にとってはあまりに馴染みすぎて、その意味を改めて考える機会は少ない。

しかし、フィジカルAI時代において、その風景は決定的な意味を持つ。

世界中で動き続けている100万台超の黄色いロボットアーム――これは、世界中のフィジカルAIが学習する現場そのものである。世界中の工場のデータが、そこから生まれる。世界中のAI開発者が、その身体の上にコードを書く。世界中の知能が、その身体の上に載っていく。

問われているのは、こうだ。この黄色いロボットアームを「日本の身体」として、これからの10年間、世界の標準にし続けられるかどうか。そして、その身体の上に、日本の知能、日本の現場知、日本の安全設計思想を、どれだけ載せられるかどうか。

論理上の安全だけでは足りない、物理上の安全が必要な時代――そこに、日本企業が握っている切り札がある。

2026年4月24日のファナック決算、4月27日の日経平均史上初の6万円台到達は、その切り札が市場に認識され始めた瞬間である。

ファナックの黄色いロボットアームは、これからも世界中の工場で動き続ける。その上にどれだけの知能と知恵を載せられるか――それが、日本企業の真価を問う10年の始まりである。

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田中 道昭（たなか・みちあき）

日本工業大学大学院技術経営研究科教授、戦略コンサルタント

専門は企業・産業・技術・金融・経済・国際関係等の戦略分析。日米欧の金融機関にも長年勤務。主な著作に『GAFA×BATH』『2025年のデジタル資本主義』など。シカゴ大学MBA。テレビ東京WBSコメンテーター。テレビ朝日ワイドスクランブル月曜レギュラーコメンテーター。公正取引委員会独禁法懇話会メンバーなども兼務している。

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（日本工業大学大学院技術経営研究科教授、戦略コンサルタント 田中 道昭）