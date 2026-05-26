●きょう26日(火)の日中はところどころ日ざし控えめ。夕方から雨がパラつくところも

●あす27日(水)は午前を中心に大きめの傘が活躍



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昨夜から今朝にかけて県内周辺は穏やかな空模様が続いていますが、大陸方面からは大きくまとまった雲が近づいてきています。





この雲は低気圧や前線によるもので、これからあす27日(水)にかけて県内に接近する見通しです。





きょう26日(火)の日中は大きな天気の崩れはありませんが、次第に雲に厚みが増し夕方から夜は雨がパラつくところがあるかもしれません。





日付が変わる頃から少々まとまった雨雲が流れ込み、あす27日(水)は午前を中心に大きめの傘の出番が続く予想です。

きょう26日(火)は時間とともに雲が厚みを増す予想です。

夕方ごろは内陸や山間部を中心に雨がパラつく可能性があり、お出かけの際は折り畳み傘の用意があると安心です。





最高気温は各地28度前後。日ざしは控えめでも日中は蒸し暑くなりそうです。

きょう26日(火)も油断せずに、こまめな水分補給を心掛けましょう。





紫外線情報です。

雲の隙間から日ざしが届くと紫外線が強くなります。きょう26日(火)もしっかりとケアを行いましょう。





あす27日(水)は午後になるほど雨は落ち着いてきますが、なかなかすっきりと晴れず、あさって28日(木)まではぐずつく天気が続く見込みです。

29日(金)からしばらく晴れの日が続きますが、日ざしが戻るとともに暑さは一段と厳しくなり、今週末は最高気温が33度くらいまで上がる可能性があります。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）