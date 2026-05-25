歌手の浜崎あゆみ（47）が24日、Instagramを更新。「エイベックス」の松浦勝人会長（61）と写る仲むつまじい様子を披露し、「ベストパートナー」「最強のコンビだね」と反響が寄せられている。

【映像】浜崎あゆみが松浦勝人会長の耳元でしゃべる様子

これまでもInstagramで、音楽イベント「a-nation」の舞台裏や、松浦会長の誕生日会での2ショットなど、公私共に松浦会長との仲の良さが伝わる姿を発信してきた浜崎。「マサさんの隣にいるあゆちゃんを見れるのがうれしい」「あゆちゃんと会長は切っても切れない存在」などと話題になっていた。

松浦勝人会長との仲むつまじい姿に反響

2026年5月24日の更新では、花火×音楽×テクノロジーを融合させたエイベックス主催の未来型花火エンターテインメント「STAR ISLAND」の様子を公開。「avexしか勝たん」とコメントし、松浦会長と寄り添う姿や、顔を近づけ耳元で会話する様子も披露した。

この投稿には、「あゆまさ最強。昔からまさの耳元でしゃべる姫好き」「あゆちゃんとマサさんいつも仲良しだね」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）