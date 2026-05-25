30代〜60代のESSE読者238名に、「白髪の悩み」についてアンケート調査を実施（2026年1月にWEB上で実施）。その結果、7割以上が「白髪に悩んでいる」と回答。とくに30代後半〜40代前半から気になり始める人が増え、「染めてもすぐ根元が白くなる」「明るい場所で目立つ」といった声も。今回は、白髪に気づいた瞬間のエピソードや、読者の工夫を紹介します。

30代後半〜40代前半から、白髪が気になり始める人が増加

白髪に悩んでいる人の割合は70％強という結果に。そのうち、30代後半〜40代前半から困り始める人が一気に増えています。妊娠や産後にいきなり白髪が増えた…という声も多いことにびっくり。

「3人目出産後、初めて白髪を見つけました。前髪だったのでショック」（いくちゃさん・30代）

「30代後半、妊娠期間中に初めて白髪を発見。このままどんどん年齢を重ねていくのかな…と、マタニティーブルーが加速して涙が出ました」（おがわりさん・40代・ESSEベストフレンズ101）

また、会社の同僚から心ないひと言を言われ、ショックを受けた読者も。

「会社の人に『顔は若いけれど、白髪があるから実際はそこまで若くないの？』と言われてしまいました」（ももまるさん・40代）

鏡を見たら根元が白い…！ “白髪ショック”の瞬間

鏡や明るい場所で白髪を見つけたり、家族のなにげない指摘で気づいたり。白髪が気になり始めたエピソードがたくさん集まりました。

●「え、そんなにある？」分け目でわかった白髪現在地

「社会人になってから18年間、ずっと黒髪でした。仕事と育児に追われ疲れきっている時期に、ふと鏡に映り込んだ髪の生え際あたりに結構な白髪があることに気づいて、すごくショックを受けました。一度気づくと目に入りやすくなって、老けたかな…という気持ちに」（Yoshi＊さん・40代）

「白髪はササッと自分で染めていたのですが、最近気にならないと思っていたら、老眼が進んでいて見えてないだけでした。明るいデパートの化粧品コーナーで自分を見たときびっくりしました」（のろろさん・40代）

●隠したいのに、また出てきた！“隠れ白髪”問題

「サイドの内側に白髪が多くハーフアップにすると目立って老けて見える」（ナオさん・50代）

「きれいにまとめ髪をしたら、1〜2本鮮やかな白い白髪が光っていたとき。毛をとりたくても崩れてやり直しになり、時間がかかった」（みいなさん・40代）

「編み込みヘアをした後ろ姿の写真を見たとき、内側の白髪が目立っていてショックでした」（りんママさん・50代）

●子どもの似顔絵に白い筋が…無邪気な指摘に心グサッ

「5歳の子どもがクレヨンで似顔絵を描いたとき、ちょっと白もだねーと、髪に白色のクレヨンも使っていた」（るるママさん・40代）

「白髪染めをしていたとき、高校生だった長男に『そろそろ染めに行ったら？ 老けて見えるよ』とはっきり言われたことがありました。それが白髪染めをして1か月も経っていないときに言われたので結構ショックでした」（まいまいさん・50代）

「夫に白髪を指摘されました。ちょうど学校行事の前で『ほかの保護者の前だと恥ずかしいよ』と言われ、急いでドラッグストアに白髪染めを買いに走ったことがあります」（レイチェル7さん・30代）

美容師さんの優しさで、白髪染めもハッピーに！

年齢とともにいつかは増え始める白髪。美容院でのアドバイスをもとに白髪を染めたり、ハイライトを入れている方もいます。

「低身長なので白髪が目立ちがちでしたが、学生時代から通っている美容院で、自分の髪色に合った、自宅でも塗りやすいカラー剤を買っています。家で塗るときは、余っているクシと容器を白髪染め用に活かしています」（伊藤優子さん・40代・ESSEベストフレンズ101）

「ハイライトを入れておくと白髪が目立たなくなる効果もありますよ、と美容師さんに言われて入れてみました。何度かに1回入れる程度で効果があるとのことだったので、しばらくしたらまた入れようかなと思っています」（キャラメルコさん・50代）

白髪との向き合い方は人それぞれ。染めたり、ハイライトを入れたり、自分に合った方法を取り入れながらつき合っている人が多いようです。