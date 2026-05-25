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茂木健一郎「生きている理由が分からないからこそ感動的」生命の謎が持つ本質を断言

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「いのちの謎は、結局解けないからこそ、生きることの感動がある」と題した動画を公開した。動画では、「生きる意味」や「生命の謎」が完全に解明されないことの価値について、脳科学の最新知見や哲学的な視点を交えながら、独自のスタンスで提言している。



動画で茂木氏は、人間はそもそも生きている意味や目的を知らないまま生かされていると指摘。ウェルビーイングや脳腸相関の研究、睡眠が持つ意味など、科学的な知見は日々蓄積されているものの、「生きる」という根本的な不思議さは解明されていないと語る。その最大の理由として、意識の科学がいまだ確固たる答えを見つけていない現状を挙げた。



さらに、哲学者のコリン・マッギンが提唱する「認知的閉鎖」という概念に触れ、「意識の謎は永遠に解けないかもしれない」という説を展開。世の中には生きる目的が完全にわかったと主張する人もいるが、人間の生命モデルはそう簡単に完成するものではないと語る。一方で、もし命のあり方や生きる秘密がすべて解き明かされたとしたら、「そんなにいいものですかね？」と疑問を呈し、芸術作品や恋愛を例に挙げながら、人は対象を完全に理解できないからこそ深く心が動かされるという構造を解説した。



そして、「根本的に何をしてるのかよくわからないからこそ価値があるし感動的である」と語り、生きる目的や根拠がわからないまま毎日を生きるというオープンエンドな状態こそが、生命の本質であると強調した。



動画の最後には、過去の哲学者たちが残した知恵を世代間でリレーしている人類の歩みに触れ、「完全に謎が解けたと思ってしまう方が、魂の新鮮さや心の震えが失われる」と締めくくった。未解決の謎を抱え続けることこそが、生きていくための大いなる原動力となるようだ。