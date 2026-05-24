開催：2026.5.24

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 3 - 11 [ドジャース]

MLBの試合が24日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとドジャースが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はロバート・ガサー、対するドジャースの先発投手は佐々木朗希で試合は開始した。

1回裏、2番 ブライス・チュラング 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 MIL 1-0 LAD、3番 アンドルー・ボーン 5球目を打ってピッチャーゴロ しかしピッチャーが悪送球でブリュワーズ得点 MIL 2-0 LAD、7番 サル・フリリック 6球目を打ってショートへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 3-0 LAD

4回表、4番 アンディ・パヘス 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 MIL 3-1 LAD、7番 テオスカー・ヘルナンデス 3球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでドジャース得点 MIL 3-4 LAD

8回表、5番 ウィル・スミス 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでドジャース得点 MIL 3-5 LAD、7番 テオスカー・ヘルナンデス 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 MIL 3-6 LAD、8番 ミゲル・ロハス 初球をスクイズ成功でドジャース得点 MIL 3-7 LAD

9回表、7番 テオスカー・ヘルナンデス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 MIL 3-9 LAD、9番 サンティアゴ・エスピナル 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 MIL 3-10 LAD、1番 大谷翔平 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 MIL 3-11 LAD

試合は3対11でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースの佐々木朗希で、ここまで3勝3敗0S。負け投手はブリュワーズのロバート・ガサーで、ここまで0勝1敗0S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で5打数、2安打、1打点、打率は.276。さらに、ドジャースの佐々木朗希はこの試合で5.0回を投げ、4安打、2失点、4奪三振、防御率は4.93となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-24 11:34:15 更新