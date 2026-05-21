5月14日、栃木県・上三川（かみのかわ）町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件で、警察は実行役の16歳の少年4人と、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）を逮捕。残忍な犯行が世間に衝撃を与えるいっぽう、容疑者の“素顔”も徐々に明らかになり始めている。

「14日午前、竹前容疑者夫婦は指示役として、少年4人に強盗目的で上三川（かみのかわ）町の住宅に押し入らせ、富山英子さん（69）を殺害させた疑いが持たれています。富山さんはバールのようなもので殴られたうえ、胸など20カ所以上を刺され、駆けつけた長男と次男も襲われて大けがを負っています。犯行当日に6人で直に打ち合わせが行われた後、夫婦は県内の別の場所から、アプリの通話機能で少年らに指示を出していたとみられています。

少年4人は16日までに逮捕され、17日、海斗容疑者は羽田空港の国際線ターミナルで出国しようとしたところを、美結容疑者は神奈川県内のホテルに滞在しているとこを逮捕されました。2人は容疑を全面的に否認しているといいますが、警察は夫婦より上位の指示役がいるとみて、トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）型の犯罪として捜査を進めています」（全国紙社会部記者）

のどかな田舎町を恐怖に陥れた今回の事件だが、残忍な犯行手口はもとより、注目を集めているのが美結容疑者の“プライベート”だ。19日に送検された瞬間こそ、眼鏡に乱れた髪を一本に束ねた地味な姿だったものの、直前まで更新を続けてきたSNSの中身はその姿から想像もできないほど“イケイケ”なものだった。

「美結容疑者のものと思われるTikToKのアカウントでは、’21年のアカウント開設以降、報道にあった地味な姿とは似ても似つかないほど“イケイケ”な動画を投稿してきました。美結容疑者はダンスを習っているようで、投稿のほとんどは流行りのヒップホップに合わせて踊るダンス動画。服装も露出が多かったり、タイトなシルエットな格好だったりと“ギャル風”で、へそピアスや背中のタトゥーが露になっているものもある。逮捕時は生後7か月の赤ちゃんと一緒だったことが報じられていますが、昨年に膨らんだお腹を披露していたほか、事件直前の5月9日には、生まれた赤ちゃんを愛おしそうにあやす様子を投稿しており、事件当日の未明にも何食わぬ顔でダンス動画をアップしていました」（WEBメディア記者）

犯罪に関与した疑いを除けば、どこにでもいる流行り好きの若者であり、母親でもあった美結容疑者。さらに驚きなのは、彼女の“交友関係”だという。

「このアカウントには約200件の投稿がありますが、そのうちの一つに、ある女性とお揃いのカチューシャを付けて人気テーマパークを満喫した際の写真があります。この女性はTikTok、インスタグラムの合計フォロワーが300万人超の超有名インフルエンサーで、モデルとして日本だけでなく海外も拠点に活動しています。そのセレブぶりは日本の若者に大人気なんです。

写真を見る限りでは仲睦まじい様子ですが、美結容疑者とインフルエンサーの接点は不明で、一緒に並んでいる投稿はこの一つだけ。一方、インフルエンサー側のSNSに美結容疑者の姿は確認できていません。どのような経緯で美結容疑者がこのインフルエンサーとつながったのかは不明ですが、そんな有名人と一緒にディズニーランドにいけるほどの交友関係を持ち、キラキラした生活を送っていたことは確か。この女性にとっては “とばっちり”でしかありませんが、そんな輝かしい日常生活を送っていた美結容疑者がなぜ凶悪犯罪に関わることになったのか、真相解明が待たれます」（前出・WEBメディア記者）

実際、Xでは美結容疑者とインフルエンサーの写真をめぐって、以下のような反応が寄せられている。

《巻き込まれてて可哀想》

《インフルエンサーでめっちゃお金持ちなのに、どんな関係？》

《流れ玉を食らったフォロワー200万人インフルエンサー》