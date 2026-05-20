ネイマール招集で空気は変わるか ブラジルW杯制覇のカギは名将アンチェロッティにあり「ブラジルにはチャンスがある。面白い大会になる」
ブラジル代表を指揮する名将カルロ・アンチェロッティはどのようなビジョンを描いているのだろうか。2026W杯へ向けた先日の代表メンバー発表では、近年怪我に悩まされてきたFWネイマールの名前をコール。ややサプライズ的なところがあり、この選出は大きな話題を呼んでいる。
チェルシーFWジョアン・ペドロの選外など気になる点もあるが、アンチェロッティはネイマールのオーラや経験値が重要と考えたのだろうか。
「代表チームの能力、選手のクオリティを考えると、フランス、スペイン、ドイツ、ブラジルも候補に挙げられる。クオリティの高さ、経験の深さが重要なのだ。ブラジルには素晴らしい監督がいる。アンチェロッティはチーム、そして選手一人一人に的確な指導ができる。ブラジルにはチャンスがある。面白い大会になるだろう」（『ComeOn』より）。
ネイマールの招集でブラジル国内が盛り上がるのは間違いなく、試合に出なくともチームに与える影響は大きいはず。ネイマールに優勝トロフィーをとの考えでチームが一致団結することもありそうだが、ネイマール招集で空気は変わったか。