ブラジル代表を指揮する名将カルロ・アンチェロッティはどのようなビジョンを描いているのだろうか。2026W杯へ向けた先日の代表メンバー発表では、近年怪我に悩まされてきたFWネイマールの名前をコール。ややサプライズ的なところがあり、この選出は大きな話題を呼んでいる。



チェルシーFWジョアン・ペドロの選外など気になる点もあるが、アンチェロッティはネイマールのオーラや経験値が重要と考えたのだろうか。





元オランダ代表DFヤープ・スタム氏は、アンチェロッティがいる限りブラジルも優勝候補になるとの考えを示している。「代表チームの能力、選手のクオリティを考えると、フランス、スペイン、ドイツ、ブラジルも候補に挙げられる。クオリティの高さ、経験の深さが重要なのだ。ブラジルには素晴らしい監督がいる。アンチェロッティはチーム、そして選手一人一人に的確な指導ができる。ブラジルにはチャンスがある。面白い大会になるだろう」（『ComeOn』より）。ネイマールの招集でブラジル国内が盛り上がるのは間違いなく、試合に出なくともチームに与える影響は大きいはず。ネイマールに優勝トロフィーをとの考えでチームが一致団結することもありそうだが、ネイマール招集で空気は変わったか。