「パドレス−ドジャース」（１９日、サンディエゴ）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合前会見で新加入のエリック・ラウアー投手が２６日（日本時間２７日）のロッキーズ戦に先発することを発表した。

ラウアーはスネルの左肘手術により急きょ、ブルージェイズから金銭トレードで獲得。球団はこの日、左腕を２６人のアクティブロースターに入れ、ミルズをマイナーに降格させたと発表していた。

スネルに代わってローテーション入りとなるラウアー。ドジャースは今後も６人で先発ローテを回していくことになる。この日、報道陣の取材に応じた左腕は「すごく前向きな気持ちになっている。こういう役割を期待している、ここで使うつもりだ、こういうものを求めていると明確に伝えてもらえるのは大きい」と語った。

さらに「それが自分の望む役割と一致していて、チームのために最も力を発揮できる形だと感じているならこれ以上の環境はないと思う」とラウアー。「今のところ本当に素晴らしくて、すごくオープンに話し当て居る。だから試合に入るときに何を求められているかを理解した状態で臨むことができる」。昨年のワールドシリーズでリリーフとして２試合に登板した左腕が、今度は力強い味方となってチームのために腕を振る。