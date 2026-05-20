◆ファーム・リーグ 西地区 オリックス３―２広島（１９日・京セラドーム大阪）

オリックス・東晃平投手（２６）が、順調なステップアップの過程をのぞかせた。２５年１１月に右肘のクリーニング手術を受けた右腕は１９日、ファーム・リーグ広島戦（京セラＤ）で復帰後３試合目の登板。先発で３回を３安打無失点、７奪三振で最速１５１キロと圧巻の内容を見せた。

「スライダーとツーシームを課題で置いていて、それがよくなってきている。三振も前の試合から取れているので、そこはいいのかな」。その言葉通り、この日は直球とスライダーで２つずつ、ツーシームで３つの三振を奪い、どの球種でも勝負できる姿をアピールした。２日のファーム交流戦・ロッテ戦（杉本商事ＢＳ）で復帰後は１回、２回、３回と順調にイニングを消化。「投げた張りは来ているけど、特には問題ない。次は５（イニング）行けたらいいなという話は出ているので、伸びていくと思います」とイメージした。

先発では山下が米国で右肘内側側副じん帯再建術を受け、エースの宮城も左肘の手術に備えて渡米。２２年のデビュー戦から無傷の８連勝を飾った「負けない男」は、「いつでも（１軍に）上がれるように準備していく。今、投げている先発もやっぱりいい投手ばかりなので、しっかり勝負できるように頑張りたい」と完全復活を約束した。（南部 俊太）