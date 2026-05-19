気温が徐々に上がり、サンダルを履きたくなる季節になってきました。しかし、汗やムレ、靴ずれなど、サンダルならではの悩みも気になるもの。そこで活躍するのが、無印良品の「さらっと綿 5本指 パーツソックス」です。サンダルに合わせても違和感なく履ける便利なアイテムを、無印良品好きのESSEonlineライターがリポートします。

サンダル合わせがオシャレな「5本指 パーツソックス」

無印良品の「さらっと綿 5本指 パーツソックス」は、足指のつけ根から甲部分を覆う5本指タイプの靴下。

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指先とかかと、足首が出るデザインで、サンダルに合わせやすいのが特徴です。素材には特殊なポリエステルが使われていて、足指の間の汗やムレを軽減。暑い日に気になるにおい対策にも役立つ、心強いアイテム！

カラーは全6色。目立ちにくいペールブラウンや黒、ダークグレーのほか、コーディネートのアクセントになるイエロー、ブルーもラインナップ。

暑がりの私は、見た目にも涼しげなライトグレーを選びました。

薄手でサラッとしていて、夏のサンダルに気持ちよく合わせられそうです。

しかし、こうして見ると、まるで指先のない手袋のようなユニークなデザインです。実際に履いてみます。

・無印良品 さらっと綿 5本指 パーツソックス 390円 サイズ：ONE SIZE 23-25cm対応、タテ9.3cm×ヨコ8.4cm カラー：ライトグレー 仕様・混率：綿49％、ポリエステル31％、ナイロン17％、ポリウレタン3％

汗をかいてもベタつきにくく、靴ズレ対策にも

生地は、シャリッとしてややかため。ですが、履き口にはほどよい伸縮性があるため、足をラクにとおすことができます。

足指部分は、オープンタイプの5本指ソックス。ゴムなし仕様の切りっぱなし風です。

履くときは、親指から1本ずつ合わせるとスムーズ。

着用後の足もとを見ると、これはなんだろう？ 感が否めませんが、サンダルと合わせるとグッとオシャレになるから不思議！

トングタイプのサンダルとも好相性。汗によるベタつきや滑りを軽減してくれるので、鼻緒・ストラップによる靴ズレ対策にも役立っています。指まわりに窮屈さがなく、長時間履いても快適。

歩いているうちに履き口が少しずれることはありますが、サンダルのストラップで固定されるため、大きなストレスは感じませんでした。

足指の間が自然に広がる感覚があって、いつもより足が疲れにくく感じたのもうれしいポイントです。

ちなみにこのパーツソックスシリーズには、同価格で写真のトングタイプもラインナップしています。

夏の足元が快適になるだけでなく、サンダルコーデの幅が広がるのも魅力。思わず色違いでそろえたくなるアイテムでした。気になった人は、店舗やネットストアをチェックしてみてくださいね。

※ 紹介した商品は、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください