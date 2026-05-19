報道番組で街頭インタビューに応じる女性が、実はアイドルだった！当人が投稿したSNSが一気に万バズを超え、話題を呼んでいます。



【動画】報道番組の街頭インタビューに答える「むい」さん…現役アイドルです！笑

「これが今流行りの街頭インタビューか」と、自身の出演シーンを投稿したのは、アイドルグループ「きゅんタヒに一生を!?」の「むい」さんです。



千葉・市川市動植物園で5月17日、外国人がサル山に着ぐるみで侵入。逮捕されたニュースを伝えるテレビ朝日系の報道番組に約10秒、インパクト十分なビジュアルで登場したのが「SNSで投稿を見た（20代）」むいさんでした。同園のサル山には、オランウータンの着ぐるみを抱えて離さないニホンザルのパンチ君がいて、人気を集めています。



むいさんが自身の出演シーンをX（旧ツイッター）にアップすると、15000件を超える「いいね」が殺到。ユーザーからは



「ガチのヤツで草」

「全国デビューってやつか」

「有名人になっちゃったね」

「地上波でこのビジュ強すぎる」

「AI生成かと思ったらガチで側転」

「オフでもビジュがよすぎるむいさんって」



など、驚きの声が寄せられていました。