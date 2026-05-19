「オフでもビジュがよすぎる」…テレビの街頭インタビューを受けた「20代女性」の正体が万バズ 「有名人になっちゃったね」
報道番組で街頭インタビューに応じる女性が、実はアイドルだった！当人が投稿したSNSが一気に万バズを超え、話題を呼んでいます。
【動画】報道番組の街頭インタビューに答える「むい」さん…現役アイドルです！笑
「これが今流行りの街頭インタビューか」と、自身の出演シーンを投稿したのは、アイドルグループ「きゅんタヒに一生を!?」の「むい」さんです。
千葉・市川市動植物園で5月17日、外国人がサル山に着ぐるみで侵入。逮捕されたニュースを伝えるテレビ朝日系の報道番組に約10秒、インパクト十分なビジュアルで登場したのが「SNSで投稿を見た（20代）」むいさんでした。同園のサル山には、オランウータンの着ぐるみを抱えて離さないニホンザルのパンチ君がいて、人気を集めています。
むいさんが自身の出演シーンをX（旧ツイッター）にアップすると、15000件を超える「いいね」が殺到。ユーザーからは
「ガチのヤツで草」
「全国デビューってやつか」
「有名人になっちゃったね」
「地上波でこのビジュ強すぎる」
「AI生成かと思ったらガチで側転」
「オフでもビジュがよすぎるむいさんって」
など、驚きの声が寄せられていました。