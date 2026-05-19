THE JET BOY BANGERZ、“白Tだけ”で圧倒　『ViVi』で10人の素顔＆色気を独占公開

LDH所属のボーイズグループ・THE JET BOY BANGERZが5月22日発売の『ViVi』2026年7・8月合併号に登場する。

【写真】THE JET BOY BANGERZが『ViVi』表紙に登場

本特集ではデビュー3年目を迎えた10人を独占取材。「＃これがTJBBです」をテーマに、グループの“オモテ面”と“ウラ面”の両方を切り取った。先行公開カットに加え、誌面では抜群の身体能力を活かしたポーズや、メンバーの意外な表情を捉えたカットも掲載される。

撮影では、スタイリストへ「テーマは武骨な漢たち。全員ガタイが良いからあえて白Tで勝負したい」とオーダーし、それぞれのキャラクターに合った白Tシャツでのビジュアルが展開された。全員カットの撮影では、メンバー自身がモニターをチェックしながら並びのバランスを確認する場面もあったという。

誌面ではメンバーの基本データに加え、それぞれの個性を深掘りした自己紹介ページ、TAKIのカメラロール風自撮りカット、ファンクラブ企画「TJBB総選挙」の実施などの企画が複数収録される。

『ViVi』2026年7・8月合併号は通常版のほか、増刊・特別版も併せて発売される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）