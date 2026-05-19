オクラホマシティ・サンダー vs サンアントニオ・スパーズ

日付：2026年5月19日（火）

開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）

最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 115 - 122 サンアントニオ・スパーズ

NBAのオクラホマシティ・サンダー対サンアントニオ・スパーズがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。

第1クォーターは両チーム譲らず27-27で終了する。

第2クォーターはサンアントニオ・スパーズが試合を有利に運び44-51で終了する。

第3クォーターは両チーム譲らず73-80で終了する。

第4クォーターはオクラホマシティ・サンダーが試合を有利に運び101-101で終了する。

オーバータイム1回目は両チーム譲らず108-108で終了する。

オーバータイム2回目はサンアントニオ・スパーズが試合を有利に運び115-122で終了する。

試合はサンアントニオ・スパーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-19 12:55:05 更新