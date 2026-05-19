オクラホマシティ・サンダー vs サンアントニオ・スパーズ
日付：2026年5月19日（火）
開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）
最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 115 - 122 サンアントニオ・スパーズ

　NBAのオクラホマシティ・サンダー対サンアントニオ・スパーズがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。

　第1クォーターは両チーム譲らず27-27で終了する。
　第2クォーターはサンアントニオ・スパーズが試合を有利に運び44-51で終了する。
　第3クォーターは両チーム譲らず73-80で終了する。
　第4クォーターはオクラホマシティ・サンダーが試合を有利に運び101-101で終了する。
　オーバータイム1回目は両チーム譲らず108-108で終了する。
　オーバータイム2回目はサンアントニオ・スパーズが試合を有利に運び115-122で終了する。
　試合はサンアントニオ・スパーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-19 12:55:05 更新