【NBA試合速報】2026年5月19日（火） オクラホマシティ・サンダー vs サンアントニオ・スパーズ
オクラホマシティ・サンダー vs サンアントニオ・スパーズ
日付：2026年5月19日（火）
開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）
最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 115 - 122 サンアントニオ・スパーズ
NBAのオクラホマシティ・サンダー対サンアントニオ・スパーズがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。
第1クォーターは両チーム譲らず27-27で終了する。
第2クォーターはサンアントニオ・スパーズが試合を有利に運び44-51で終了する。
第3クォーターは両チーム譲らず73-80で終了する。
第4クォーターはオクラホマシティ・サンダーが試合を有利に運び101-101で終了する。
オーバータイム1回目は両チーム譲らず108-108で終了する。
オーバータイム2回目はサンアントニオ・スパーズが試合を有利に運び115-122で終了する。
試合はサンアントニオ・スパーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-19 12:55:05 更新